SM超级男团SuperM练习室照片公开！期待感UP UP~

SM超级男团SuperM练习室照片公开！期待感UP UP~

KPOP   2019年8月20日   星期二10:01   Sani   2

昨晚SuperM在官方SNS公开了成员SHINee泰民、EXO伯贤和KAI、NCT 127泰容和Mark、WayV Lucas和TEN等7名成员的练习室照片，黑白气氛大发！

Lucas坐在地上不知道在凝视哪里呢：

Mark是在练习新舞蹈吗？

伯贤戴著帽子正在系鞋带：

KAI的瞬间定格也好有律动感：

泰民穿著简单的T恤、同样的戴著黑帽子，面带可爱笑容：

泰容的帽子压得低低的只露出下半张脸，但这雕塑般的线条还是让人移不开眼睛：

TEN的眼神十分专注：

SuperM的M是Matrix & Master的缩写，SM公司表示名字含义是「带领全球音乐粉丝的代表级名明星和专业歌手聚在一起产生super的效果」

SuperM是应Beatles、Katy Perry等世界级明星所属的CMG之邀建立的，由SM代表李秀满亲自担任制作，挑选SM旗下最右号召力的男团成员组成，充分体现了SM音乐表演SMP（SM Music Performance）的哲学，用李秀满的话说：「比起单纯的音乐更是综合艺术，SuperM将超越大家的期待，带来更巨大的震惊。 」

（图源：Twitter@SuperM_smtown）

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