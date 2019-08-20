MYTEEN 宋有彬、金國憲組小分隊 本週就會正式出道！
KPOP 2019年8月20日 星期二10:02 施乃琪
月初 MYTEEN 的宋有彬和金國憲才剛透露組小分隊的消息，很快地他們就敲定出道時間了，來看看最新進度！
經紀公司 Music Works 在昨天（19 日）透露：「宋有彬和金國憲組成的小分隊將於本月 24 日正式出道。」不僅如此，兩人最近也確定會登上由圭賢主持的 JTBC2 音樂綜藝節目《RUN.Wav》。
宋有彬和金國憲於 2017 年以 MYTEEN 成員身份出道，今年攜手參與《Produce x 101》，雖然獲得國民製作人的關注，可惜最終無緣加入 X1。儘管如此，經紀公司還是迅速地為兩人安排特別活動，讓他們能與一路支持的粉絲互動。
在 24 日正式出道後，31 日宋有彬和金國憲也會於 31 日在慶熙大學和平的地堂舉行粉絲見面會《THE PRESENT》，想去的話除了搶票外，也別忘了在 20 日前上網提交想問兩人的問題，當天直接聽見他們的答覆！
（照片來源：Music Works、Mnet）
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