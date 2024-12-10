《白种元的悲惨世界》四大必看亮点！白种元自资力撑边缘人，男团偶像逆风求生

由韩国餐饮大亨白种元亲自主理，全新竞技真人秀《白种元的悲惨世界》月初开播，讲述20位拥有悲惨故事的社会边缘人在100天内展开激烈的厨艺生存战，冠军将会得到白种元亲自资助餐厅基金，获得逆转人生的机会。《白种元的悲惨世界》在韩国首播后引发热话，更有韩媒指出节目有望成为他的另一人生代表作。

亮点一：「黑汤匙」厨师梦幻联动

由韩国餐饮企业家白种元演出的综艺节目屡创热话，今次他携手黑汤匙厨师「外卖员厨师」林泰训、「烹饪狂人」尹男老、「肉类黑帮」David Lee 李大卫和「汝矣岛龙王」金民成，挑战在100天内向20名社会边缘人传授烹饪和营商技巧，以协助他们重返社会。白老师再度伙拍人气厨师主持节目，梦幻联动自然甚有看头。



亮点二：白种元自身经历鼓励年轻人

坐拥全球2,700间分店的白种元成名前曾因金融风暴负债高达17亿，《白种元的悲惨世界》以他的自身经历为发想，鼓励年轻人不要放弃理想、万事有转机，节目中不乏他的暖心提醒，他亦在发布会上坦言希望凭藉自己的力量改变社会：「历时100多天的拍摄很艰难，虽然我迄今为止已经做了很多节目，但是《白种元的悲惨世界》是最困难的，我也付出了最长的时间。我们的社会常常说要相信年轻人，但实际上连机会都没有，透过这个节目，我可以从很多方面给想创业的人提供线索和希望。」



亮点三：《PRODUCE X 101》偶像金国宪惊喜现身

前MYTEEN成员金国宪曾在人气选秀节目《PRODUCE X 101》崭露头角，可是因为节目制作人造假赛果，令他惨遭淘汰，后来团体亦因此解散，他更一度想过放弃生命，但是当他看到节目标榜「重置人生」后，自称「失败偶像」的他才决定再拼一次！不少观众看到金国宪后大呼震惊，亦有网友主动为他应援：「天哪！我记得他！」、「要为这样的孩子加油。」



亮点四：参赛者极具话题

节目组挑选了20位年轻人参与这场厨艺生存战，当中不少人引发极大话题，如7号参赛者金东俊曾洗劫车子和盗卖手机而被判入住少年院6个月，因而被称为「9号处分 少年盗窃犯」；15号参赛者刘智旻则是出生就被送往孤儿院，童年时遭受暴力对待，从小都在不安下成长的他自认是个累赘；另外亦有人酒精成瘾长达20年，每月需要喝上150枝酒；每位参赛者都有著不为人知的故事，让人不禁想为他们加油打气。



想实时见证《白种元的悲惨世界》的激烈竞争，香港观众逢星期日可以在「黄Viu」免费紧贴进度。

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