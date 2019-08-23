Copy ＆ Paste？X1预告照被指抄袭6年前EXO概念，都是「X」惹的祸吗！？
KPOP 2019年8月23日 星期五08:18 Rui
《Produce X 101》11人组X1的出道真的是一波三折，先是节目组被质疑投票作假，11人出道资质受到质疑，现在好不容易熬到要出道了，却在公开宣传照之时被指涉嫌抄袭前辈EXO的概念。
最近韩网多个交流网站上出现了「和EXO相似的X1概念照」的内容，网民罗列出多张照片，指责X1的概念和POSE几乎照搬了EXO的旧照。
先来看看X1的照片，11名成员交叉站成X模样。
另一张照片里成员们又穿著休闲装和西装分站两边，也组合成X的样子。
两张照片和EXO2013年发售的《狼与美女》的宣传照极为相似，当时成员们穿著西服站成了E、X、O的模样。
看了帖子的网民们纷纷留言表示：「这样来看真的就是复制粘贴」、「真的很像啊」、「两团都有X，难免会撞吧」等。
「图：PANN」
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留言/评论
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我是愛麗也是ONE IT，看到這種新聞簡直傻眼，就是照著字母X排啊不然要怎麼排？真的不懂某些人為了反而反的心態，如果這算抄襲那全世界的隊形和姿勢都要申請專利了吧？兩邊都是我的寶貝看到這種新聞真的有夠無奈¯\_(ツ)_/¯
3小时前
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我也是愛麗，其他的就算了，這真的是傻眼，只是都站成X都被叫抄襲？那一堆人用手比心是不是也要叫抄襲？？
2小时前