徐睿知新片《量子物理学》上映在即 与 KING Entertainment 决定不续约
明星 2019年8月23日 星期五09:06 施乃琪
拥有独特气质的徐睿知近年来经常在电视剧和电影中出现，最近她与前东家不再续约，接下来的动向也备受关注！
KING Entertainment 於 22 日宣布：「我们和徐睿知经过长期的讨论，最终决定不再续约，很感谢她过去三年作为 KING Entertainment 旗下演员所展现的好表现。」并感性地表示：「虽然经纪业务已经结束，但未来我们还是会一如既往地支持徐睿知在各方面的活跃。」
徐睿知於 2013 年开始参演广告，并以电影《我和 S4 的故事》出道正式踏入演艺圈，近年来陆续演出《武林学校》、《又，吴海英》、《花郎》、《救救我》、《无法律师》⋯⋯等电视剧，多变的角色颇受好评。
而今年徐睿知手头上两部电影《暗箭》和《量子物力学》，后者在下个月就会上映，喜欢她的话别忘了继续关注她的动向！
（照片来源：KING Entertainment）
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