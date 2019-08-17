灵宾们请拿好「房间钥匙」入住！《德鲁纳酒店》官方周边限量发售！

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还记得张满月在IG晒过的房门钥匙吗？

CJ ENM确定制作贩售《德鲁纳酒店》的同款房门钥匙，有VVIP房、404号房、13号房三种可选，在剧中都有对应的故事。 你要选择哪间房？



Room. VVIP

如果选择这间房，爱财的张满月绝对会为你提供最顶级的服务，具体可以参考上次的「朝鲜帝王」。

Room. 404

「即使有进得去的客人，也没有出得去的客人。 」神秘莫测的404号房有人敢住吗？

Room. 13

就是张满月和具灿星初次kiss的那个房间。 也就是逃出酒店后，通过网路影片杀人的女鬼住过的房间。



房门钥匙周边由门牌和钥匙两大部分组成。 用樱桃木制作的门牌因为是手工打造的，而且要阴刻出酒店logo（正面）和门牌号（反面），再用烫金打造高级感，所以一天每种只能制作30个左右。



镂空花纹的复古镀金钥匙同样给人一种高质感带来的收藏享受。 三款的价格都是32000韩元，想入手的观众可以点击进入TVING MALL 。 话说，如果酒店职员们的胸章也能做成周边就好了~

图：TVING MALL、tvN

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