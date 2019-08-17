靈賓們請拿好「房間鑰匙」入住！《德魯納酒店》官方周邊限量發售！
生活 2019年8月17日 星期六10:00 ZJM
還記得張滿月在IG曬過的房門鑰匙嗎？
CJ ENM確定製作販售《德魯納酒店》的同款房門鑰匙，有VVIP房、404號房、13號房三種可選，在劇中都有對應的故事。 你要選擇哪間房？
Room. VVIP
如果選擇這間房，愛財的張滿月絕對會為你提供最頂級的服務，具體可以參考上次的「朝鮮帝王」。
Room. 404
「即使有進得去的客人，也沒有出得去的客人。 」神秘莫測的404號房有人敢住嗎？
Room. 13
就是張滿月和具燦星初次kiss的那個房間。 也就是逃出酒店後，通過網路影片殺人的女鬼住過的房間。
房門鑰匙周邊由門牌和鑰匙兩大部分組成。 用櫻桃木製作的門牌因為是手工打造的，而且要陰刻出酒店logo（正面）和門牌號（反面），再用燙金打造高級感，所以一天每種只能製作30個左右。
鏤空花紋的復古鍍金鑰匙同樣給人一種高質感帶來的收藏享受。 三款的價格都是32000韓元，想入手的觀眾可以點擊進入TVING MALL 。 話說，如果酒店職員們的胸章也能做成周邊就好了~
圖：TVING MALL、tvN
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