重回颜值巅峰的宋仲基与金智媛同框拍写真！CP感太强网民大呼：求拍现代剧～
明星 2019年8月14日 星期三10:00 Rui
宋仲基和宋慧乔离婚一事逐渐平息，两人也开始投入自己的工作中。随著《阿斯达年代记》第3部分开播在即，主演最近集结拍摄了新写真。
《阿斯达年代记》中宋仲基和金智媛在剧中担任男女主角，两人和张东健、金玉彬一同出镜，不同於剧中远古时期的装扮，全都现代装登场，演绎干练气质。
尤其是宋仲基和金智媛的双人照更是看得网民们惊叹，宋仲基穿著黑色的服装，原先被拍到长胖、脱发的他重回颜值巅峰，目光柔和。而金智媛则穿著白色的连衣裙，扎著温柔的低马尾，两人坐在一起很是般配。
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金智媛又以裸色蕾丝连衣裙出镜，披著一头波浪长发，整体造型突出了浪漫恬静的气质。加上宋仲基的黑西装，看得粉丝们大呼：「求你们拍合作拍现代剧」。
宋仲基和金智媛早前一同合作过《太阳的后裔》，只不过两人都各自有搭档角色。而《阿斯达年代记》中的他们造型更偏重於远古时代，看完这组现代Look写真，颜值超级般配的两人自然引起了网民的关注，十分想看到他俩在现代剧中的扮情侣。
「图：PANN」
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