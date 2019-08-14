[好片推荐]《驱魔使者》朴叙俊的正义之火：恨有多深爱就有多深 车胜元将作为《因工作见面的关系》第二位嘉宾，与刘在锡再相见！让人想起《无限挑战》的 「极限打工」特辑啊！ tvN新剧《伟大的Show》宋承宪&李善彬&林周焕 人物剧照、预告 公开！ 好调皮！ 金在奂戴钢铁人面具进录音室 老板员工一起查！梁铉锡&胜利涉巨额远程赌博被立案调查 成东镒提亲近的后辈：「在釜山拍摄时，泰亨、宝剑一起来了！敬秀去军队前也和赵寅成、李光洙一起见面了」 小心被迷晕！四组男团一起 cover 前辈 EXO 的性感《Love Shot》 《请给一顿饭Show》教人犯罪？主人到底在不在家看这里就行了？！ 重回颜值巅峰的宋仲基与金智媛同框拍写真！CP感太强网民大呼：求拍现代剧～ 金龙国本月底回归 新歌已录音结束！ MONSTA X演唱会上元虎大出血？！只怪喷雾质量太差XD BTS防弹少年团展强烈存在感 三专辑同登 Billboard 200 榜！ 全烋星——TS 两年纠纷落幕 可自由展开活动了！ Oh My Girl 回归后首冠入袋！YooA 脚伤「对不起让 Miracle 担心了」 EXO伯贤、徐章煇、金钟国、朴俊炯将出演JTBC中秋试播节目《乖僻的五兄弟》！ 还没看BTS防弹少年团最新电影？别错过延长上映的机会！ 【2019偶像运动会】女子摔跤大惨事！拎小鸡式碾压，体格力量完全不是同等级XD 韩国Starbucks推出「学生系列」：8月13日发售！ 《Produce X 101》琴东贤近期发展？「只可能加入 BY9 这个企划型团体」 吴达秀性侵案翻盘？警方认定「无嫌疑」，接拍独立电影复出！

← 上一则 下一则 →