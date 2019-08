《新入史官丘海昤》车银优为申世景遮雨,两人在雨中即将展开的罗曼史 又要让大家掏出钱包了!Kakao Friends推出穿著粉红帽踢的「Ryan爆米花桶」,超级可爱呀! 1号「撕漫男」登场!《意外发现的一天》男主路云的帅气人物剧照公开 [好片推荐]《驱魔使者》朴叙俊的正义之火:恨有多深爱就有多深 车胜元将作为《因工作见面的关系》第二位嘉宾,与刘在锡再相见!让人想起《无限挑战》的 「极限打工」特辑啊! tvN新剧《伟大的Show》宋承宪&李善彬&林周焕 人物剧照、预告 公开! 好调皮! 金在奂戴钢铁人面具进录音室 老板员工一起查!梁铉锡&胜利涉巨额远程赌博被立案调查 成东镒提亲近的后辈:「在釜山拍摄时,泰亨、宝剑一起来了!敬秀去军队前也和赵寅成、李光洙一起见面了」 小心被迷晕!四组男团一起 cover 前辈 EXO 的性感《Love Shot》 《请给一顿饭Show》教人犯罪?主人到底在不在家看这里就行了?! 重回颜值巅峰的宋仲基与金智媛同框拍写真!CP感太强网民大呼:求拍现代剧~ 金龙国本月底回归 新歌已录音结束! MONSTA X演唱会上元虎大出血?!只怪喷雾质量太差XD BTS防弹少年团展强烈存在感 三专辑同登 Billboard 200 榜! 全烋星——TS 两年纠纷落幕 可自由展开活动了! Oh My Girl 回归后首冠入袋!YooA 脚伤「对不起让 Miracle 担心了」 EXO伯贤、徐章煇、金钟国、朴俊炯将出演JTBC中秋试播节目《乖僻的五兄弟》! 还没看BTS防弹少年团最新电影?别错过延长上映的机会! 【2019偶像运动会】女子摔跤大惨事!拎小鸡式碾压,体格力量完全不是同等级XD 韩国Starbucks推出「学生系列」:8月13日发售! 《Produce X 101》琴东贤近期发展?「只可能加入 BY9 这个企划型团体」 吴达秀性侵案翻盘?警方认定「无嫌疑」,接拍独立电影复出!

不久前 Oh My Girl 才刚以首张正规专辑大获好评,,最近又带著夏日特别专辑〈Fall in Love〉回归,一周后立刻征服音乐节目!

昨天(13 日)在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中,Oh My Girl 以最新主打歌 “BUNGEE” 击败 JBJ95 和 Rocket Punch,成为 8 月第三周的冠军得主。

Oh My Girl 一获奖,队长就立刻向粉丝 Miracle 道谢:「真的非常感谢你们,总是那麽支持又爱护我们!还有我们的成员们,也一直都很辛苦。」在向公司同仁、成员的父母道谢后,因脚伤而无法表演的成员 YooA 也特地说:「我的脚不小心受伤了,对不起让大家担心了,Miracle~我很快就会好起来的!」



这是 Oh My Girl 带著 “BUNGEE” 回归后的第一座冠军奖杯,再度恭喜她们啦!





(照片与影片来源:WM Entertainment、SBS MTV)

