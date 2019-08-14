Oh My Girl 回归后首冠入袋！YooA 脚伤「对不起让 Miracle 担心了」
KPOP 2019年8月14日 星期三09:01 施乃琪
不久前 Oh My Girl 才刚以首张正规专辑大获好评，，最近又带著夏日特别专辑〈Fall in Love〉回归，一周后立刻征服音乐节目！
昨天（13 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，Oh My Girl 以最新主打歌 “BUNGEE” 击败 JBJ95 和 Rocket Punch，成为 8 月第三周的冠军得主。
Oh My Girl 一获奖，队长就立刻向粉丝 Miracle 道谢：「真的非常感谢你们，总是那麽支持又爱护我们！还有我们的成员们，也一直都很辛苦。」在向公司同仁、成员的父母道谢后，因脚伤而无法表演的成员 YooA 也特地说：「我的脚不小心受伤了，对不起让大家担心了，Miracle～我很快就会好起来的！」
这是 Oh My Girl 带著 “BUNGEE” 回归后的第一座冠军奖杯，再度恭喜她们啦！
（照片与影片来源：WM Entertainment、SBS MTV）
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