Oh My Girl 回歸後首冠入袋！YooA 腳傷「對不起讓 Miracle 擔心了」
KPOP 2019年8月14日 星期三09:01 施乃琪
不久前 Oh My Girl 才剛以首張正規專輯大獲好評，，最近又帶著夏日特別專輯〈Fall in Love〉回歸，一週後立刻征服音樂節目！
昨天（13 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，Oh My Girl 以最新主打歌 “BUNGEE” 擊敗 JBJ95 和 Rocket Punch，成為 8 月第三週的冠軍得主。
Oh My Girl 一獲獎，隊長就立刻向粉絲 Miracle 道謝：「真的非常感謝你們，總是那麽支持又愛護我們！還有我們的成員們，也一直都很辛苦。」在向公司同仁、成員的父母道謝後，因腳傷而無法表演的成員 YooA 也特地說：「我的腳不小心受傷了，對不起讓大家擔心了，Miracle～我很快就會好起來的！」
這是 Oh My Girl 帶著 “BUNGEE” 回歸後的第一座冠軍獎盃，再度恭喜她們啦！
（照片與影片來源：WM Entertainment、SBS MTV）
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