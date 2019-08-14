Oh My Girl 回歸後首冠入袋！YooA 腳傷「對不起讓 Miracle 擔心了」

Oh My Girl 回歸後首冠入袋！YooA 腳傷「對不起讓 Miracle 擔心了」

KPOP   2019年8月14日   星期三09:01   施乃琪   1

不久前 Oh My Girl 才剛以首張正規專輯大獲好評，，最近又帶著夏日特別專輯〈Fall in Love〉回歸，一週後立刻征服音樂節目！

昨天（13 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，Oh My Girl 以最新主打歌 “BUNGEE” 擊敗 JBJ95 和 Rocket Punch，成為 8 月第三週的冠軍得主。

Oh My Girl 一獲獎，隊長就立刻向粉絲 Miracle 道謝：「真的非常感謝你們，總是那麽支持又愛護我們！還有我們的成員們，也一直都很辛苦。」在向公司同仁、成員的父母道謝後，因腳傷而無法表演的成員 YooA 也特地說：「我的腳不小心受傷了，對不起讓大家擔心了，Miracle～我很快就會好起來的！」

這是 Oh My Girl 帶著 “BUNGEE” 回歸後的第一座冠軍獎盃，再度恭喜她們啦！


（照片與影片來源：WM Entertainment、SBS MTV）

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留言/評論
  • 張莛
    徐珮綸太好了
    1小時前
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