全烋星——TS 两年纠纷落幕 可自由展开活动了！
明星 2019年8月14日 星期三09:07 施乃琪
全烋星和前东家 TS Entertainment 间的合约诉讼从 2017 年缠讼至今终於完结，终於可以放心期待她的活动了！
首尔高等法院在 7 月 22 日针对全烋星与 TS Entertainment 的「确认专属合约效力不存在」案做出劝告和解的判决，结果双方对於合约效力不存在的认定皆未提出异议，因而在本月 12 日正式确定。
这场官司自 2017 年 9 月开始打了将近两年，中间全烋星曾经胜诉，但 TS 紧接著 提起上诉，直到如今才圆满结束，并意味著全烋星真正成翁为自由之身。
目前全烋星正在担任 JTBC《今天的运势》主持人，而日前也参加了《釜山海滩祭》，同时还有 YouTube、广告代言等活动。在官司确定落幕后全烋星也表示：「过去这段时间很辛苦，支撑著我熬过来的就是各位粉丝的爱和支持，真的非常感谢你们。以后我会以更多新的活动来报答大家的！」
（照片来源：汤米商会、superstar_jhs）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论