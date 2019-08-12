集合5位花美男的校园爱情新剧《意外发现的一天》首发女主金惠允剧照！
韩剧 2019年8月12日 星期一13:12 MiJimin
很好奇金惠允会怎么诠释这个新角色，因为《Sky Castle》的艺瑞还在我脑海中挥之不去…。XD
MBC全新水木剧《意外发现的一天》（어쩌다 발견한 하루）公开了万绿丛中一点红的女主角－金惠允的人物剧照，这部即将接档在高颜值CP《新入史官丘海昤》后的新剧，引爆另一波话题的新大势演员们也让观众们相当期待。
《意外发现的一天》是改编自人气网漫的校园爱情剧，讲述女高中生「银端午」逆转既定的命运，实现爱情的故事。
官方公开的人物剧照，是女主人公金惠允诠释的新角色－女高中生「银端午」，这一次的造型是走清纯路线，黑发及肩微翘，露出一脸无害的笑容，在《Sky Castle》中拥有超强存在感的金惠允，又会如何呈现这个角色的特质呢？
主要演员名单中还有路云、李在旭、金勇大、李娜恩、李泰利、郑建柱、金智仁…等人，详细演员名单可按此观看。
新剧《意外发现的一天》预计在9月中旬过后首播。
（图自：官方剧照）
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