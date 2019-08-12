李敏镐、金高银主演新剧《The King》将於SBS播出！近期已投入拍摄 预计明年（2020年）上半年首播
韩剧 2019年8月12日 星期一09:40 JiaJia
《The King：永远的君主》是曾创作出《阳光先生》、《鬼怪》等热门剧集的金银淑编剧新作，此次找来李敏镐、金高银合作，预计再掀起一波热潮。
《The King：永远的君主》描述对抗恶魔、想关闭「次元之门」的理科型大韩帝国皇帝李坤（李敏镐 饰），和想守护某人的人生与爱情的文科型大韩民国刑警郑太乙（金高银 饰），合作并往来於平行的两个世界，带来时而心动、时而紧张的爱情故事。除男、女主角外，禹棹焕、金景南也确定出演。
今日（12日）据多家媒体报导，该部电视剧将於明年（2020年）上半年在SBS电视台播出，之后会依制作方「Studio Dragon」的内容策略，出现在多种OTT平台。李敏镐和金高银分别与金编合作过《继承者们》、《鬼怪》，有著好成绩及口碑。而两位演员首次於影剧作品合作，也令不少粉丝期待。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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