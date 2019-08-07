Wanna One 出道满两周年！全员出席「两年之约」与否引关注
KPOP 2019年8月7日 星期三11:00 施乃琪
今天是 Wanna One 出道满两周年的日子，Wannable 应该都还记得他们的两年之约吧？时间就是今天晚上！
Wanna One 部分成员的经纪公司在今天（7 日）证实他们将相约团聚，不过基於团体官方活动已经落幕，今晚的约定属於艺人个人行程，因此公司并未透露太多详情，但仍有部分韩国媒体报导指成员们今晚将和粉丝即时互动。
Wanna One 於 2017 年从《Produce 101》第二季中胜出后组团出道，并在今年 1 月节目一年半的活动。3 月成员赖冠霖登上《Happy Together》时，透露了 11 人的两年之约：「我们 Wanna One 成员说好每年 8 月 7 日都要聚会，由当年赚最多的人负责请客，如果没遵守约定就要退出演艺圈。」
从解散至今短短半年多，Wanna One 全员各自成为演员、个人歌手、返回原团或再度以男团成员身份出道，而队长尹智圣则在发片后不久入伍服役。无论今晚他们会如何相聚，Wannable 都别忘了锁定来自 Wanna One 的久违消息！
（照片与影片来源：Swing Entertainment）
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