韩剧《Watcher》解开一个谜团后又一个出现，被紧张感弄到快疯掉啦～！ [有片]N.Flying情人节喊话台湾女友们 ! 9/15相见 在《德鲁纳酒店》中，饰演「高青明」受到瞩目的李到晛！有望出演《鬼怪》李应福导演新剧《甜蜜之家》！ 《坏家伙们》电影版预告公开！又可以看到「坏基龙」跟铁臂马大叔啦～ 在军队中也能发挥特长！EXO D.O.（都敬秀）通过料理资格证，将以「料理兵」的身份服兵役！ 《偶像运动大会》满十周年啦！中秋特辑 12 日预录 Wanna One 出道满两周年！全员出席「两年之约」与否引关注 危急关头！ NU'EST Aron在飞机上主动担任翻译协助救人 Monsta X 在美大活跃 本周再登新节目《Jimmy Kimmel Live》！ 《新入史官丘海昤》佳绩不断 收视率、话题性双双夺冠！ Army们！你们一定要收藏的BTS防弹少年团电影票卡就在Megabox♥ SEVENTEEN 新歌持续发威 明晚回归音乐节目！ 真爱粉们的吐槽最致命！金希澈恋爱谈2年？资深ELF们的反应是... 朴志敏将推出在 JYP 的最后一张专辑 「学到了很多，所以能笑著离开」 BTS防弹少年团集体认证观看电影《BRING THE SOUL：THE MOVIE》 柳熙烈送IU咖啡车应援：为什么在我梦中出现又走了？ IU原来叫他大叔呀 孝敏写亲笔信悼念去世粉丝：对不起，没能对你更好 等不及啦！X1 出道 Show-Con 门票销售一空 NCT Dream 时隔两年半征服音乐节目 〈BOOM〉回归后首冠入袋！ 姜丹尼尔❤志效恋情曝光后的TMI：这些信息都被「强制」公开？！

其实当时Aron自己身体也不舒服，但还是积极帮忙跟只会讲英文的医生沟通，真的很暖啊！

上个月8日，Aron参加完《KCON 2019 YEW YORK》后搭飞机返回韩国，途中一名8岁的女乘客崔某突然出现发烧、腹痛、癫痫等症状，急需进行救治，幸运的是当时乘客中有一名愿意伸出援手的医生，但可惜是外国人、不懂韩语， 这时正是Aron主动站出来为病患和医生担任翻译。

据当时的乘客透露：「Aron也因为急性肠炎的缘故，状态不是很好，但他听说有急救患者之后毫不犹豫就跑了过去，努力把病患母亲讲的话翻译给医生听。 」



医生建议尽快将崔某送去医院，机长在征得乘客的谅解和同意后紧急迫降在安克雷奇机场，崔某也顺利得到了救治，度过危机。

之后，崔某向当天搭乘同一班飞机的所有乘客表达了谢意，还画了一幅画送给Asiana航空公司，上面写著：「感谢大家救了我的命。 」最后有惊无险，真是太好了~



此外，Aron所属的NU’EST最近正在举办亚洲巡演《Segno》，9月28日、29日还将参加在印尼举办的《Super K-Pop Festival》，拥有这样优秀成员的团一定要支援啊！



（图源：KSD，NU’EST Twitter等）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻