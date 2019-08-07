危急关头！ NU'EST Aron在飞机上主动担任翻译协助救人
明星 2019年8月7日 星期三10:57 Sani
其实当时Aron自己身体也不舒服，但还是积极帮忙跟只会讲英文的医生沟通，真的很暖啊！
上个月8日，Aron参加完《KCON 2019 YEW YORK》后搭飞机返回韩国，途中一名8岁的女乘客崔某突然出现发烧、腹痛、癫痫等症状，急需进行救治，幸运的是当时乘客中有一名愿意伸出援手的医生，但可惜是外国人、不懂韩语， 这时正是Aron主动站出来为病患和医生担任翻译。
据当时的乘客透露：「Aron也因为急性肠炎的缘故，状态不是很好，但他听说有急救患者之后毫不犹豫就跑了过去，努力把病患母亲讲的话翻译给医生听。 」
医生建议尽快将崔某送去医院，机长在征得乘客的谅解和同意后紧急迫降在安克雷奇机场，崔某也顺利得到了救治，度过危机。
之后，崔某向当天搭乘同一班飞机的所有乘客表达了谢意，还画了一幅画送给Asiana航空公司，上面写著：「感谢大家救了我的命。 」最后有惊无险，真是太好了~
此外，Aron所属的NU’EST最近正在举办亚洲巡演《Segno》，9月28日、29日还将参加在印尼举办的《Super K-Pop Festival》，拥有这样优秀成员的团一定要支援啊！
（图源：KSD，NU’EST Twitter等）
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