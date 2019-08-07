Wanna One 出道滿兩週年！全員出席「兩年之約」與否引關注
KPOP 2019年8月7日 星期三11:00 施乃琪
今天是 Wanna One 出道滿兩週年的日子，Wannable 應該都還記得他們的兩年之約吧？時間就是今天晚上！
Wanna One 部分成員的經紀公司在今天（7 日）證實他們將相約團聚，不過基於團體官方活動已經落幕，今晚的約定屬於藝人個人行程，因此公司並未透露太多詳情，但仍有部分韓國媒體報導指成員們今晚將和粉絲即時互動。
Wanna One 於 2017 年從《Produce 101》第二季中勝出後組團出道，並在今年 1 月節目一年半的活動。3 月成員賴冠霖登上《Happy Together》時，透露了 11 人的兩年之約：「我們 Wanna One 成員說好每年 8 月 7 日都要聚會，由當年賺最多的人負責請客，如果沒遵守約定就要退出演藝圈。」
從解散至今短短半年多，Wanna One 全員各自成為演員、個人歌手、返回原團或再度以男團成員身份出道，而隊長尹智聖則在發片後不久入伍服役。無論今晚他們會如何相聚，Wannable 都別忘了鎖定來自 Wanna One 的久違消息！
（照片與影片來源：Swing Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論