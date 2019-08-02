【有片】《德鲁纳酒店》令人心动的「钢琴演奏」！看到正在拍花絮…P.O速速为康美娜「献上」小风扇
韩剧 2019年8月2日 星期五13:44 JiaJia
（剧雷，慎入）片中心动，片外可爱～花絮跟正片一样精采，气氛超好！ #德鲁纳酒店
tvN周末剧《德鲁纳酒店》现正热播中。P.O饰演的酒店前台接待员「池贤仲」，与康美娜饰演的酒店实习生「金宥娜」，继第5集的「英雄救美」、「互相交换电话号码」后，第6集迎来令人心动的「钢琴演奏」。
面对同学们的霸凌，明明不会弹钢琴、却不得不弹钢琴的金宥娜，获得池贤仲的帮助。贤仲从后方、让宥娜的手覆盖在自己的手上，从同学们的视角来看，就像是宥娜在弹琴！宥娜终於能在同学们面前「扬眉吐气」，而贤仲却想到自己的过往…
贤仲穿著制服，并骑著自行车，后面载著的应该就是他之前提到过的「妹妹」，画面中的两人笑得相当灿烂。因为和宥娜的互动，让他「触景伤情」，悄悄离开的他，在宥娜的手上滴下一滴眼泪…
剧组也公开幕后花絮影片。在拍摄这段内容时，P.O发现摄影机，问了一句：「在拍摄吧？」然后把手上的小风扇往康美娜的身上吹。康美娜发现小风扇，对著P.O摆摆手，似乎在示意：「不用啦～」而P.O要她往摄影机的方向看，康美娜爆笑：「啊～难怪！还想跟欧吧说『你吹吧、你吹吧』」，气氛相当愉快。
本集花絮中，还有吕珍九看到特别出演的李伊庚「即兴演出大放出」，心想：「我也不能输」，也在现场做了许多「剧本上没有的事」，让导演不得不表示：「随便你们怎么做吧！（笑）」
（图片、影片来源：tvN《德鲁纳酒店》）
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