权娜拉迅速回归小萤幕 加入《梨泰院 Class》饰演朴叙俊初恋！
韩剧 2019年8月2日 星期五13:34 施乃琪
在《监狱医生》完结后，权娜拉时隔短短两个多月便接到新作，一起来看看她要诠释什么样的新角色吧！
A-MAN Project 今天（2 日）透露：「权娜拉将参演 JTBC 电视剧《梨泰院 Class》，担任个性充满率直魅力且美貌的上班族『吴秀雅』（音译，오수아）。」
《梨泰院 Class》剧情描写在充满不合理的世界上，一群年轻人因固执和鲁莽的心态而聚再一起，在宛如一座浓缩世界的梨泰院街道上，从各自的价值观出发寻找自由。
而权娜拉在剧中饰演的吴秀雅，吴秀雅是一个内外兼具、能力卓越的上班族，而且一方面是主角朴赛路（朴叙俊 饰）的初恋，同时也是竞争公司的员工，肩负在剧情上令朴赛路感到紧张的责任。
另一方面，《梨泰院 Class》改编自同名网路漫画，并预定自 2020 年开始每周五、六在 JTBC 播出。
（照片来源：A-MAN Project、hv_nara、TVDaily）
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