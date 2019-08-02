【有片】《德魯納酒店》令人心動的「鋼琴演奏」！看到正在拍花絮…P.O速速為康美娜「獻上」小風扇
韓劇 2019年8月2日 星期五13:44 JiaJia
（劇雷，慎入）片中心動，片外可愛～花絮跟正片一樣精采，氣氛超好！ #德魯納酒店
tvN週末劇《德魯納酒店》現正熱播中。P.O飾演的酒店前檯接待員「池賢仲」，與康美娜飾演的酒店實習生「金宥娜」，繼第5集的「英雄救美」、「互相交換電話號碼」後，第6集迎來令人心動的「鋼琴演奏」。
面對同學們的霸凌，明明不會彈鋼琴、卻不得不彈鋼琴的金宥娜，獲得池賢仲的幫助。賢仲從後方、讓宥娜的手覆蓋在自己的手上，從同學們的視角來看，就像是宥娜在彈琴！宥娜終於能在同學們面前「揚眉吐氣」，而賢仲卻想到自己的過往…
賢仲穿著制服，並騎著自行車，後面載著的應該就是他之前提到過的「妹妹」，畫面中的兩人笑得相當燦爛。因為和宥娜的互動，讓他「觸景傷情」，悄悄離開的他，在宥娜的手上滴下一滴眼淚…
劇組也公開幕後花絮影片。在拍攝這段內容時，P.O發現攝影機，問了一句：「在拍攝吧？」然後把手上的小風扇往康美娜的身上吹。康美娜發現小風扇，對著P.O擺擺手，似乎在示意：「不用啦～」而P.O要她往攝影機的方向看，康美娜爆笑：「啊～難怪！還想跟歐吧說『你吹吧、你吹吧』」，氣氛相當愉快。
本集花絮中，還有呂珍九看到特別出演的李伊庚「即興演出大放出」，心想：「我也不能輸」，也在現場做了許多「劇本上沒有的事」，讓導演不得不表示：「隨便你們怎麼做吧！（笑）」
（圖片、影片來源：tvN《德魯納酒店》）
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