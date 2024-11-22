五代爱豆同堂！《出差十五夜》「SM特辑」预告公开：最强昌珉、利特、Key、Karina等共10人出击！

日前，十五夜官方 IG 宣布《出差十五夜》将以「SM 30周年」特辑回归，并公开庆祝 SM 30周年的背板和气球的照片，让许多粉丝都相当期待会是谁出演节目。

今日（22）也公开预告啦！出演名单有 H.O.T. 安七炫、东方神起最强昌珉、Super Junior 利特、少女时代孝渊、SHINee Key、EXO SUHO、Red Velvet 瑟琪、NCT 道英、aespa Karina、RIIZE 元彬，共10人作为代表出击。



原来以参加园游会心情聚在一起的他们，但气氛却越来越低迷。罗PD：「原本期待看到 SM 团结一致，但……怎么越来越四分五裂。」在猜歌还节中，后辈不知道前辈的歌，前辈也不知道后辈的歌。Key 也疑惑问：「这不是30周年特别节目吗？」但在人物问答的士气逐渐高涨，所有人的心齐聚一起，让罗PD都吓到 XD



而《出差十五夜》SM篇将在29日晚上8点40分通过 tvN 播出，播出后当天晚上10点将在 YouTube 频道「频道十五夜」公开完整版。

另外，SM 明年即将迎来创立30周年，也计划展开多样的线上线下活动。包含所属艺人们总动员的「SMTOWN LIVE」演唱会、SMTOWN 专辑、K-POP和古典音乐相结合的管弦乐队现场演出、30周年纪念品牌胶卷等。



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