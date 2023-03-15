少女时代太妍PO《黑暗荣耀》「辞职信」引网惊！SM招牌艺人去留大预测：东方神起团结一致，SJ出走理由不足

SM争夺战上周末达成共识，由Kakao和HYBE分别拥有SM娱乐的经营权和平台合作权。 SM御用作曲家刘英振已宣布离开，太妍则在IG PO出「辞职信」，使得SM旗下大量艺人的去留引起关注。

SM娱乐将按计划开启SM 3.0战略，其核心就是「脱离李秀满」，即彻底变革由李秀满独揽大权的制作体系。 这样的好处是新人可以获得较多机会，因为李秀满及其心腹、SM御用作曲家刘英振都对出道较早的艺人更为用心，常被诟病疏於经营新人。 离开李秀满的控制后，SM可以加速培养新人、推动NCT Tokyo和NCT Hollywood计划。



目前刘英振已宣布追随李秀满离开SM，旗下演员金旻钟也通过email向全公司表达支持李秀满反对SM 3.0，出走可能性较高。 据韩媒Sports Chosun分析，H.O.T出身的Kangta和BoA作为SM非登记理事、第一代偶像，与李秀满感情深厚，也有一定出走可能。





反之，Super Junior与SM共同理事之一卓永骏合作很久，且早已建立独立厂牌Label SJ; SHINee曾与SM共同度过艰难时期; EXO和Red Velvet也完整体回归在即，出走可能性较低。









较难预测的是东方神起，因为他们对於李秀满和SM都有很强的信赖，不过业内普遍认为两位成员非常团结，不论去留都会结伴行动。



少女时代的情况比较复杂，成员之一Sunny是李秀满侄女，但据悉润娥、Yuri、太妍都对SM相当满意。



不过话不能说死，上月HYBE仍在争取收购SM时李成秀曝光了李秀满一系列不正当行为，随后太妍便在IG限动上传电影《神鬼交易》片段，似乎做出表态。而本月12日Kakao宣布接手SM后，太妍又於13日通过IG限动PO出《黑暗荣耀》里朴涎镇辞职戏的截图，还把辞呈上的名字「朴涎镇」改成「金太妍」，令网友震惊猜测难道是要离开SM？





SM与Kakao宣布将合作开启K-POP产业的「Next Level」，届时谁会是其中主角，还有待继续观望。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻