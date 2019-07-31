电视剧《德鲁纳酒店》夺下话题性一位《18岁的瞬间》邕圣佑夺演员一位
韩剧 2019年7月31日 星期三13:44 MiJimin
一起来看看韩国上周话题性的 TOP.10 中，有没有你正在追的韩剧吧～！
韩国 GOODDATA 调查公司统计了上周的总排行中，tvN韩剧《德鲁纳酒店》目前已连续三个礼拜占据讨论度的冠军宝座，占有率26.47%依旧居高不下，要击败他的地位，目前局势看来恐怕难度很高。
而上周完结的tvN《请输入检索词WWW》守住了第二名的位置，完美收官，网友对其整体评价也颇高，称其为从头精彩到尾的一部好剧，值得一追；第三名则是刚开播就引发热烈讨论，由邕圣佑和金香起所主演的JTBC《18岁的瞬间》，细腻刻划了少男少女们的烦恼与日常，也是收获了不少好评。
（此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜）
＊ 7月第四周的「电视剧」话题性TOP.10：
1．《德鲁纳酒店》→持平
2．《请输入检索词WWW》→持平（完结）
3．《18岁的瞬间》→新剧入榜
4．《医生耀汉》→持平
5．《新入史官丘海昤》▽２
6．《60天，指定幸存者》▽１
7．《Watcher》▲３
8．《香水》▲７（完结）
9．《检法男女2》▲３（完结）
10．《我世上最漂亮的女儿》▲４
在演员方面，则由《18岁的瞬间》的男主角邕圣佑夺下冠军宝座，第二、三名则是IU（李知恩）和吕珍九，《请输入检索词WWW》也有四位入榜（三位帅气姐姐都上榜啦!!!），一起来看看总排行吧！
＊ 7月第四周的「电视剧演员」话题性 TOP.10：
1．邕圣佑《18岁的瞬间》→新剧入榜
2．李知恩《德鲁纳酒店》▽１
3．吕珍九《德鲁纳酒店》▽１
4．李多熙《请输入检索词WWW》▽１
5．林秀晶《请输入检索词WWW》▲１
6．全慧珍《请输入检索词WWW》▲５
7．金香起《18岁的瞬间》→新剧入榜
8．池晟《医生耀汉》▽１
9．张基龙《请输入检索词WWW》→持平
10．申世景《新入史官丘海昤》▽５
（图自：官方剧照）
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