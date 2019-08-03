三养辣火鸡泡面是最辣吗？八道辣拌面表示不服：来挑战我的看看！
生活 2019年8月3日 星期六10:00 Rui
三养辣火鸡面可是靠著辣征服了所有吃货，在泡面界享有不可动摇的地位。 最近就有其他泡面不服了，推出了据说比辣火鸡面还要辣。
八道拌面新推出的辣拌面比普通拌面还要辣5倍，而原本的拌面其实和辣火鸡面的辣度不分上下，只是拌面甜度更高，掩盖了些许辣味而已。
这次辣拌面就不同了，表面看起来是毫无侵略性的蓝白包装，给人一种迷人清新的感觉，让人看到之后就有一种想买的欲望。 里面的拌料也很简单一个辣酱，煮好之后拌上料包整个屋子都能闻到。 面条要比辣火鸡面稍微细一些，拌好之后的看起来颜值也不错，是让人很有食欲的油亮红色！ 精致的人生活必备，颜值好味道好。
辣拌面吃起来和火鸡面一样有种欺骗性，刚入口是甜甜辣辣的感觉，舌头仿佛还没有反应过来。 过一会儿之后后劲就会慢慢上来，先是嘴唇，接著是舌头，最后是食道，建议大家要提前准备好优酪乳等奶类食品，方便及时消火，对於不能吃辣的人吃过拌面之后连嘴唇都辣肿了~~
到底有没有比辣火鸡面还要辣呢？ 这就要小伙伴们亲自去品尝一下啦~
「图：NAVER」
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