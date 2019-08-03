三養辣火雞泡麵是最辣嗎？八道辣拌麵表示不服：來挑戰我的看看！
生活 2019年8月3日 星期六10:00 Rui
三養辣火雞麵可是靠著辣征服了所有吃貨，在泡麵界享有不可動搖的地位。 最近就有其他泡麵不服了，推出了據說比辣火雞麵還要辣。
八道拌麵新推出的辣拌麵比普通拌麵還要辣5倍，而原本的拌麵其實和辣火雞麵的辣度不分上下，只是拌麵甜度更高，掩蓋了些許辣味而已。
這次辣拌麵就不同了，表面看起來是毫無侵略性的藍白包裝，給人一種迷人清新的感覺，讓人看到之後就有一種想買的欲望。 裡面的拌料也很簡單一個辣醬，煮好之後拌上料包整個屋子都能聞到。 麵條要比辣火雞麵稍微細一些，拌好之後的看起來顏值也不錯，是讓人很有食欲的油亮紅色！ 精緻的人生活必備，顏值好味道好。
辣拌麵吃起來和火雞面一樣有種欺騙性，剛入口是甜甜辣辣的感覺，舌頭仿佛還沒有反應過來。 過一會兒之後後勁就會慢慢上來，先是嘴唇，接著是舌頭，最後是食道，建議大家要提前準備好優酪乳等奶類食品，方便及時消火，對於不能吃辣的人吃過拌麵之後連嘴唇都辣腫了~~
到底有沒有比辣火雞麵還要辣呢？ 這就要小夥伴們親自去品嘗一下啦~
「圖：NAVER」
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