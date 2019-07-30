姜丹尼尔8月18日来香港跟大家见面啦：门票7月31日上午10时公开发售！

「怪物新人」姜丹尼尔终於将他的个人粉丝见面会带到香港！
姜丹尼尔的首个个人粉丝见面会巡演，< KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME> 将会在新加坡及香港举行，其他城市将会陆续公布。
< KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG> 将於2019年8月18日假亚洲国际博览馆举行。票价分别为港币$1,988 VIP / $1,688 CAT1 / $1,188 CAT2 / $888 CAT3 / $488 CAT4，将於 2019年 7月31日（星期三）经由快达票作公开发售。
所有购买 VIP 门票的粉丝们均可与 KANG DANIEL见面及合照。所有购买VIP或类别1 (CAT1) 门票的粉丝们均可获取限量版便笺。另外，首100位购买类别1 (CAT1)、类别2 (CAT2) 或类别3 (Cat 3) 门票的粉丝们 (名额共300 位) 更可参加 SEND-OFF会，与姜丹尼尔近距离接触！此外，所有入场歌迷们均可获取姜丹尼尔海报和独家特制纸扇。除了以上的粉丝福利，所有入场观众更有机会获取姜丹尼尔亲笔签名海报，名额共100 份！
作为大势男团 WANNA ONE 的灵魂人物，团体解散后姜丹尼尔的个人动向一直都备受瞩目，而为了不负众 望，即使周边不断传来催促声，姜丹尼尔还是沉著气悉心的准备著单飞第一弹，而筹备多时的个人专辑 《Color On Me》将於 7 月 25 日正式推出，要让大家看到姜丹尼尔的各种色彩。
姜丹尼尔在选秀节目《Produce 101》中以稳当的实力和独有的魅力一步一步的攀上了投票榜首。以大热姿态出道，凭著万丈高的人气，姜丹尼尔在出道短短一个月就打败一众前辈荣登《偶像排行榜》一位，以一倍以上的 票数远超第二名，惊人的人气也反映在商品销售上，只要是姜丹尼尔代言的商品，甚至是私底下使用的 商品，全都销售暴增、断货，至今，姜丹尼尔已经连续 69 周稳坐《偶像排行榜》榜首。
此次作为姜丹尼尔重新出发的首个个人粉丝见面会巡演，主办单位为了隆重其事也特别准备了空前的周边要送给粉丝们。 VIP 及类别1 (CAT1) 门票配套将包含限量版便笺。最后，姜丹尼尔也准备了一系列与歌迷互动的环节於 < KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG>，加上这么多的粉丝福利，粉丝们请勿错过这次难得的机会！更多详情及最新消息请留意於太阳娱乐演唱会及飞凡娱乐社交媒体平台的公告。
售票详情:::
KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG
日期：2019年8月18日（星期日）
时间：晚上6时
地点：亚洲国际博览馆10号馆
门票：港币$1,988 VIP/ $1,688 CAT1 / $1,188 CAT2 / $888 CAT3 / $488 CAT4
*备注：
1. 所有购买 VIP 门票的粉丝们均可与 KANG DANIEL见面及合照。
2. 所有购买VIP或类别1 (CAT1) 门票的粉丝们均可获取限量版便笺。
3. 首100位购买类别1 (CAT1)、类别2 (CAT2) 或类别3 (Cat 3) 门票的粉丝们更可参加 SEND-OFF会 (名额共300 位) 。
4. 所有入场歌迷们均可获取KANG DANIEL海报和独家特制纸扇。
5. 所有入场观众更有机会获取KANG DANIEL亲笔签名海报 (名额共100 份)。
详情请留意於太阳娱乐演唱会及飞凡娱乐社交媒体平台的公告。
门票将於2019年7月31日（星期三）上午10时，於快达票 (包括快达票票房、D•Park愉景新城、K11 Select及通利琴行) 公开发售。
购票热线：31 288 288
网上购票：www.hkticketing.com
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