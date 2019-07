尴尬! 姜栋元被超市大婶错认成张东健,只好含笑不语XD Girl's Day惠利100%素颜公开! 网友:「不化妆就能这样真的很漂亮啊! 」 【有片】《超人回来了》世界上有另外一个我!当朴柱昊一家看到「他」的儿时照…娜恩:「这不是建厚吗?」 MBC《检法男女》完结篇创收视新高 有望再推第三季? BTS防弹少年团《Love Yourself》新片上线 呼吁世界终止暴力! 头号成功的粉丝 (성덕) 金希澈!昨主持 ITZY 回归发表会 [推荐]《王的文字》历史片中出现网路用语?导演巧思好跳Tone 金在中挑战求职 新综艺《极限面试》8 月中开播! 【有片】《一日三餐:女子篇》公开问候影片!「打头阵」的尹世雅NG引爆笑 姜丹尼尔8月18日来香港跟大家见面啦:门票7月31日上午10时公开发售! tvN热门韩剧《秘密森林》第2季最快明年就能登场!希望曹承佑、裴斗娜能再出演啊~ 难怪会找曹政奭&柳演锡!《请回答》申PD新作《机智医生生活》虽以「医生」为主人公 却是描述「乐队」的故事 这个阵容简直是电影级别!赵寅成、裴晟佑、南柱赫、韩志旼、新慜娥有望出演卢熙京编剧新作 不只在韩国…SUJU队长利特也作为主MC活跃於泰国节目《BEAUTY NO.9》! 《新入史官丘海昤》车银优沐浴剧照公开,露出白皙香肩也太诱人了吧! 李镇赫被《Produce X 101》淘汰却接到10多个广告代言 韩剧 医生耀汉 의사요한 - 怎样才算是活著? 「侮辱宋慧乔!」乱P图众明星男友玩沙子照:9家韩国媒体被警告! 「不知情」的BIGBANG大声被打脸? 曝买楼2个月前法律谘询问「容留性交易罪」 BIGHIT收购Source music!BTS防弹少年团会和GFRIEND合作吗? X1出道之路悬了?《PRODUCE X 101》TOP20所属社紧急开会,上演罗生门!8月27还能见面吗?

「怪物新人」姜丹尼尔终於将他的个人粉丝见面会带到香港!

姜丹尼尔的首个个人粉丝见面会巡演,< KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME> 将会在新加坡及香港举行,其他城市将会陆续公布。



< KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG> 将於2019年8月18日假亚洲国际博览馆举行。票价分别为港币$1,988 VIP / $1,688 CAT1 / $1,188 CAT2 / $888 CAT3 / $488 CAT4,将於 2019年 7月31日(星期三)经由快达票作公开发售。

所有购买 VIP 门票的粉丝们均可与 KANG DANIEL见面及合照。所有购买VIP或类别1 (CAT1) 门票的粉丝们均可获取限量版便笺。另外,首100位购买类别1 (CAT1)、类别2 (CAT2) 或类别3 (Cat 3) 门票的粉丝们 (名额共300 位) 更可参加 SEND-OFF会,与姜丹尼尔近距离接触!此外,所有入场歌迷们均可获取姜丹尼尔海报和独家特制纸扇。除了以上的粉丝福利,所有入场观众更有机会获取姜丹尼尔亲笔签名海报,名额共100 份!

作为大势男团 WANNA ONE 的灵魂人物,团体解散后姜丹尼尔的个人动向一直都备受瞩目,而为了不负众 望,即使周边不断传来催促声,姜丹尼尔还是沉著气悉心的准备著单飞第一弹,而筹备多时的个人专辑 《Color On Me》将於 7 月 25 日正式推出,要让大家看到姜丹尼尔的各种色彩。



姜丹尼尔在选秀节目《Produce 101》中以稳当的实力和独有的魅力一步一步的攀上了投票榜首。以大热姿态出道,凭著万丈高的人气,姜丹尼尔在出道短短一个月就打败一众前辈荣登《偶像排行榜》一位,以一倍以上的 票数远超第二名,惊人的人气也反映在商品销售上,只要是姜丹尼尔代言的商品,甚至是私底下使用的 商品,全都销售暴增、断货,至今,姜丹尼尔已经连续 69 周稳坐《偶像排行榜》榜首。



此次作为姜丹尼尔重新出发的首个个人粉丝见面会巡演,主办单位为了隆重其事也特别准备了空前的周边要送给粉丝们。 VIP 及类别1 (CAT1) 门票配套将包含限量版便笺。最后,姜丹尼尔也准备了一系列与歌迷互动的环节於 < KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG>,加上这么多的粉丝福利,粉丝们请勿错过这次难得的机会!更多详情及最新消息请留意於太阳娱乐演唱会及飞凡娱乐社交媒体平台的公告。



售票详情:::

KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG

日期:2019年8月18日(星期日)

时间:晚上6时

地点:亚洲国际博览馆10号馆

门票:港币$1,988 VIP/ $1,688 CAT1 / $1,188 CAT2 / $888 CAT3 / $488 CAT4

*备注:

1. 所有购买 VIP 门票的粉丝们均可与 KANG DANIEL见面及合照。

2. 所有购买VIP或类别1 (CAT1) 门票的粉丝们均可获取限量版便笺。

3. 首100位购买类别1 (CAT1)、类别2 (CAT2) 或类别3 (Cat 3) 门票的粉丝们更可参加 SEND-OFF会 (名额共300 位) 。

4. 所有入场歌迷们均可获取KANG DANIEL海报和独家特制纸扇。

5. 所有入场观众更有机会获取KANG DANIEL亲笔签名海报 (名额共100 份)。

详情请留意於太阳娱乐演唱会及飞凡娱乐社交媒体平台的公告。

门票将於2019年7月31日(星期三)上午10时,於快达票 (包括快达票票房、D•Park愉景新城、K11 Select及通利琴行) 公开发售。

购票热线:31 288 288

网上购票:www.hkticketing.com

飞凡娱乐连同太阳娱乐集团荣誉呈献

