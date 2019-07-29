EXO五巡首尔场共动员9万人…昨日圆满落幕！XIUMIN、SUJU东海&始源、灿烈亲姐朴宥拉等到场支持

EXO团魂、SMTOWN家族爱和「美颜姐弟」！
EXO於本月（7月）19、20、21日 & 26、27、28日举行「EXO PLANET #5 - EXplOration -」演唱会，昨日（28日）迎来终场，共动员9万人。因XIUMIN、D.O.陆续入伍，此次参与演唱会的成员为SUHO、伯贤、CHEN、灿烈、KAI和世勋，他们带来组合的《OVERDOSE》、《CALL ME BABY》、《Monster》等多首热门歌曲，还带来小分队舞台和SOLO舞台。
粉丝们也於每场演出中定好「Dress Code」，不只跟唱歌曲，还进行多样应援活动，令现场气氛更加热烈。EXO将於下月起进行海外巡演，确定的有香港场（8月10、11日）& 台北场（9月28、29日）等。
逢部队休假期间，「大哥」XIUMIN昨日也出现在EXO演唱会上。他身穿红色「Dress Code」、手持「爱丽棒」应援，令粉丝们感到惊喜。（图片来源：Twitter＠kkotbun__）
与EXO同属SM娱乐的Super Junior前辈――东海和始源，也到场支持并留下合影。
朴宥拉也前往演唱会为亲弟弟灿烈应援，并在个人SNS留言：「了不起，我家小子。#Exploration #dresscode #Red」而「美颜姐弟」的外貌，也再次於网路上引起话题。
（图片来源：EXO官方SNS、朴宥拉SNS）
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