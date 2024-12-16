GD&金泰浩PD新综艺定名《Good Day》，内容终於公开：为各领域嘉宾创作年度歌曲！

由金泰浩PD和GD（G-Dragon，权志龙）的合作引发期待的最新综艺最终定名为《Good Day》（曾用名：GD和朋友们），将在2025年上半年通过MBC播出，内容是GD为嘉宾们打造属於自己的年度歌曲！

《Good Day》是一个由GD主导的音乐项目，他将与各领域的不同人物合作，完成年度歌曲。 节目将以真人秀的形式，展现GD亲自担任制作人、将这些人物的故事用音乐进行呈现的过程。 观众不仅能欣赏到GD以往在综艺节目中展现的幽默口才，还能看到他在录音室中专注创作的专业一面，双重魅力令人期待。

值得一提的是，这个节目是基於GD亲自提出的创意。 睽违8年全面重启活动的他，对於这个项目表现出特别的热情。 GD的这一创意来自他在休息期间的想法：「与童年时崇拜的歌手们同台演出的情景，在《无限挑战》歌谣祭中与哥哥们欢笑歌唱的回忆，直到现在仍是记忆里美好的一天。 也许每个人都渴望这样的一天，我们是否可以试著展开这样的计划呢？」



GD已开始构思多位艺人共同参与的歌曲，类似《明天会太迟》（1992年韩国环保宣传活动歌曲，徐太志与孩子们、尹相等演唱）、《合而为一》（1997年韩国为外汇危机失业者募款的企划歌曲，H.O.T、水晶男孩、严正化等演唱）、《We Are the World》、《红霞》的形式。 歌词则会从节目中遇见的不同人物故事中汲取灵感。 透过这个节目，GD计划以音乐为媒介，与多领域的创作者合作，制作出纪念一年时光的特别歌曲。

节目中的嘉宾阵容也备受瞩目，包括金秀贤、金高银、丁海寅、任时完、黄晸珉、夫硕顺、DAY6、安成宰、aespa、黄光熙等等。 其中最受瞩目的就是GD与郑亨敦的重逢，这是继2013年《无限挑战》歌谣祭后相隔12年的再会。 当时以「亨龙敦仲」组合备受喜爱的两人在东庙市场重聚，让首次拍摄现场气氛热烈。 除此之外，Defconn、曹世镐、Code Kunst等与GD私交甚笃的好友，也将带来不同领域的嘉宾一同参与，为节目增添多样趣味。



《Good Day》是金泰浩PD时隔3年再次与MBC携手推出的新节目，别具意义。 金泰浩PD在成立独立制作公司TEO后不断进行新的挑战和实验，而《Good Day》则标志著他与MBC的再次合作，令人期待他的创意执导能力再次展现光芒。

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