全球的粉丝有福啦！G-Dragon和金泰浩PD的话题新综艺《Good Day》将透过 Disney+ 上线

G-Dragon（GD，权志龙）将透过这档节目跟众多大咖明星（像是金秀贤、SEVENTEEN夫硕顺、aespa、DAY6）合作，大家千万不能错过！

根据韩媒OSEN的独家采访结果，多位业界相关人士透露，G-Dragon 与金泰浩PD携手打造的全新综艺节目《Good Day》将於全球OTT平台Disney+上线。该节目早已确定在MBC的周日晚间时段播出。

《Good Day》是一档由 G-Dragon 与各领域人物合作，共同完成年度歌曲的音乐企划节目。这也是男团 BIGBANG 队长 G-Dragon 首次固定出演的个人综艺节目，因此备受大众期待。

节目由曾执导热门长寿综艺节目《无限挑战》的金泰浩PD担任导演，进一步提升了观众的期待感。金泰浩PD与G-Dragon也是从《无限挑战》时期就是彼此的「真粉」，两人之间建立了深厚的友谊。



值得一提的是，《Good Day》是由 G-Dragon 亲自提案的创意。今年正式展开个人活动的他，在休息期间表示：「小时候我很憧憬歌手们齐聚舞台歌唱的模样，还有在《无限挑战》歌谣祭上和哥哥们一起欢笑歌唱的回忆，至今仍是美好的记忆。」基於此，他想著：「或许大家都在期待那样的日子，我们能否一起展开这场冒险呢？」节目的旅程也将由此展开。

为此，节目邀请了众多演艺圈好友参与，包括主持人郑亨敦、曹世镐，BIGBANG成员太阳和大声，ZE:A帝国之子成员出身的黄光熙，以及演员金高银、金秀贤、任时完、丁海寅、黄晸珉等。此外，偶像团体aespa、DAY6、SEVENTEEN的小分队夫硕顺、《黑白大厨》安成宰...等也将作为嘉宾登场，如同颁奖典礼般的华丽阵容，节目也因此备受瞩目。

《Good Day》将於2月16日周日晚上9点10分在MBC首播。

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