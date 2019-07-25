刘彩英去世5年忌日...丈夫PO文令人心碎：「多希望日历上没有这一天」

昨天是歌手兼演员刘彩英去世5周年的忌日，像之前的每次忌日一样，刘彩英的丈夫来到她的粉丝官咖，诉说了对故人的思念。
刘彩英和丈夫金柱焕（音）1997年在一次聚会上相识，以朋友身份相处10年后，於2006年发展为恋人，并在2008年喜结连理。
没想到2013年10月，刘彩英被查出胃癌晚期，虽然进行了手术等积极治疗，但病情却在隔年急转直下，最终於2014年7月24日离开人世，享年只有41岁。
从那时开始，刘彩英的丈夫每年都会在忌日前后与她的影迷、歌迷分享思念之情。 去年他在官咖留言说：「不管过去10年还是20年，我都会是刘彩英的丈夫。 自从你离开后，我就不再惧怕死亡了。 」
今年忌日前一天，金柱焕又来到刘彩英的粉丝官咖，留下饱含深情的一封信：
「明天一早我就过去。 我喜欢去看你，但却不想清楚记得你离开的日子。 对我而言，那只是我希望日历上没有的一个数位...... 我要用好看的样子去见你，所以去之前不能哭。 再忍耐一下，去到亲爱的你面前再哭吧。 我会打扮成帅气好看的模样去见你。 」
刘彩英於1994年以组合COLL出道，1999年单飞，曾发表过《Emoticon》等歌曲。 而后出演过电影《色即是空2》和电视剧《天命》等并获得好评。
（图源：KSD，150 Entertainment等）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究