半月前被嘲变胖身材走样？不可能的！泫雅胸衣热裤湿身上阵，这魔鬼身材太美了

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泫雅，从她的外号「小野马」就可以看出，一位集性感和可爱於一身的女神，无论是台上还是台下都十分敢穿，性感热辣就是她的代名词，加上S曲线好身材的加持，每一次亮相都让人看得尖叫。

21日，泫雅出席了在首尔蚕室运动场举办的「2019水之夜庆典」，以一身粉色胸衣和超短裤登场，短款的设计露出纤细的水蛇腰没有一丝赘肉的腰身和前凸后翘的S身形吸引了所有人的目光。 白瓷肌与黑发行程强烈的视觉对比，站在舞台上的她就是个霸气女王。



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泫雅接连演唱了热门经典歌曲《Lip&Hip》、《Bubble Pop》等，性感WAVE掀翻全场，明明穿得比伴舞者们都多，却让人看得无法移开视线。



为了符合「水」的主题，泫雅还在台上玩起了水枪等，整个人都湿哒哒，原本就紧贴的服装更是贴合在身上，上演湿身诱惑。



前不久因为一条马卡龙色针织连衣裙而被质疑变胖的泫雅，当天就用完美好身材回击，紧实的腹部肌肉线条，可以看出泫雅平时特别注重身材的管理。 低胸的设计，露出修长的脖颈和流畅的下巴线条，非常性感。





「图：YouTube」

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