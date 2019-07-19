大家发现了吗？《Produce X 101》韩胜宇的腹肌，其实非常有料...♥
综艺 2019年7月19日 星期五08:00 Sani
今晚就是《Produce X 101》的总决选了，但是对练习生们进行了解的时间似乎总是不够，最近就有网友发现，韩胜宇的腹肌相当有看点！
韩胜宇是男团VICTON的成员，近日VICTON在官方频道公开了去年拍摄写真时的花絮影片，胜宇十分认真地准备了一番，最后秀出六块巧克力腹肌！
影片的前半部分看起来还有些害羞和青涩，真的好可爱哦：
还有还有！近日网友翻出了去年11月VICTON举办粉丝见面会《Welcome to Wonderland》时，韩胜宇和同团的姜升植、都韩势一起表演Camila Cabello的歌曲《Havana》，不仅展现了优秀的rap实力， 歌曲进入高潮时更解开衬衫扣子，露出结实的胸肌和腹肌：
动起来更加可口（？）：
今晚就是《Produce X 101》总决选啦！上周韩胜宇排名第4，不知最终名次会是多少呢？ 8点直播不要错过哦！
（图源：Mnet，Youtube@VICTON 빅톤等）
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