大家發現了嗎？《Produce X 101》韓勝宇的腹肌，其實非常有料...♥
綜藝 2019年7月19日 星期五08:00 Sani
今晚就是《Produce X 101》的總決選了，但是對練習生們進行了解的時間似乎總是不夠，最近就有網友發現，韓勝宇的腹肌相當有看點！
韓勝宇是男團VICTON的成員，近日VICTON在官方頻道公開了去年拍攝寫真時的花絮影片，勝宇十分認真地準備了一番，最後秀出六塊巧克力腹肌！
影片的前半部分看起來還有些害羞和青澀，真的好可愛哦：
還有還有！近日網友翻出了去年11月VICTON舉辦粉絲見面會《Welcome to Wonderland》時，韓勝宇和同團的姜昇植、都韓勢一起表演Camila Cabello的歌曲《Havana》，不僅展現了優秀的rap實力， 歌曲進入高潮時更解開襯衫扣子，露出結實的胸肌和腹肌：
動起來更加可口（？）：
今晚就是《Produce X 101》總決選啦！上周韓勝宇排名第4，不知最終名次會是多少呢？ 8點直播不要錯過哦！
（圖源：Mnet，Youtube@VICTON 빅톤等）
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