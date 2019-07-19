《德鲁纳酒店》夺双冠电视剧话题性十足！《WWW》双CP携手登入TOP.10
韩剧 2019年7月19日 星期五11:59 MiJimin
《德鲁纳酒店》和《请输入检索词WWW》两部都很好看～！《春夜》也完美收官了，真是可喜可贺！！！（TOP.10中有你在关注的演员吗？）
韩国 GOODDATA 调查公司统计上周总排行，刚於周末开播的 tvN《德鲁纳酒店》立刻登上冠军，主演 IU (李知恩)和吕珍九直奔1、2位，引爆话题性；MBC《春夜》也是非常厉害，直到完结也保持讨论热度，丁海寅和韩志旼占据3、4位。
（此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜）
＊ 7月第二周的「电视剧演员」话题性 TOP.10：
1．李知恩《德鲁纳酒店》→新进榜
2．吕珍九《德鲁纳酒店》→新进榜
3．丁海寅《春夜》▽２（已完结）
4．韩志旼《春夜》▽２（已完结）
5．李多熙《请输入检索词WWW》▲５
6．林秀晶《请输入检索词WWW》▽３
7．姜至奂《朝鲜生存记》▲４９
8．申惠善《仅此一次的爱情》▽１（已完结）
9．张基龙《请输入检索词WWW》▲３
10．李宰旭《请输入检索词WWW》▲１０
tvN《请输入检索词WWW》也进入后段高潮，林秀晶、张基龙、李多熙、李宰旭两对CP一起入榜，感情戏与发展也受到很大的关注。
完结的 KBS《仅此一次的爱情》申惠善为第8位；TV朝鲜《朝鲜生存记》姜至奂则因性侵丑闻被网友大肆讨论，一次上升49个名次至第7位。
（图自：官方剧照）
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