姜至奂承认强奸嫌疑！ 今日被所属社解约

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今日，姜至奂原所属社华谊兄弟KOREA宣布「信任破裂」、解除合约，距离今年5月的签约仅仅过去7个月而已。

昨日姜至奂推翻了之前「醉酒不记得」的供词，通过律师表示：「我承认所有嫌疑，对於因为我的无法挽回的错误而受到莫大伤害的人，表示深刻的歉意。 」

姜至奂本月9日与两名女性工作人员在自家喝酒，当晚趁她们入睡时潜入其房间，对A某实施性侵、对B某进行性骚扰，A接受警方调查时称目睹到姜至奂试图性侵B某。

离开法院时，姜至奂对现场记者说：「听说受害人因为与我相关的新闻中的留言受到了很大的伤害，很抱歉让她们经历了这一状况。 我会诚实接受调查。 」之前有网友怀疑受害女性为什么不直接报警而是拜托朋友报警，后来受害人澄清说 姜至奂的房间里无法拨通电话，只能靠wifi传简讯。

今日，姜至奂所属社华谊兄弟KOREA发布声明宣布与他解约。 声明称：「我公司2019年5月在信任的基础上与姜至奂签约，因为无法预测的不雅事件，信任已经破裂。 我们认为无法继续维持合约，决定与姜至奂解约。 以后会彻底做好艺人管理，防止再发生类似状况。 」

（图源：KSD）

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