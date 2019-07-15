tvN《德鲁纳酒店》首播收视开红盘！李知恩（IU）开设女主角「张满月」官方SNS 美食部落客上线？
韩剧 2019年7月15日 星期一10:54 JiaJia
大家都看《德鲁纳酒店》的首播了吗？第2集最高收视率来到8.7%呢！
由李知恩（IU）、吕珍九等人主演的tvN新周末剧《德鲁纳酒店》於13日迎来首播，马上成为收视冠军！第1集平均收视率为7.3%，最高收视率达8.7%，第2集平均收视率上升到7.6%，最高收视率达8.6%。故事情节紧凑，CG画面精致，一开追就停不下来。首播收视率更创下tvN历代电视剧第4位。
剧中，李知恩饰演的女主角「张满月」，是「德鲁纳酒店」的社长，外貌高傲美丽，但个性相当乖戾，有时候还会出现「反差萌」。而且，张满月也有自己的SNS，更新的还比李知恩勤劳呢！（笑）
满月社长与「柔弱的」男主角具灿星（吕珍九 饰），还有和德鲁纳酒店的员工们合照。
满月社长其实还是个「美食部落客」，到了美食店一定要「打卡」！社长的Instagram帐号是：fullmoon.long，想看更多满月社长的点点滴滴，记得追踪起来～
（图片来源：SNS、tvN《德鲁纳酒店》）
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