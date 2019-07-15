tvN《德魯納酒店》首播收視開紅盤！李知恩（IU）開設女主角「張滿月」官方SNS 美食部落客上線？
韓劇 2019年7月15日 星期一10:54 JiaJia
大家都看《德魯納酒店》的首播了嗎？第2集最高收視率來到8.7%呢！
由李知恩（IU）、呂珍九等人主演的tvN新週末劇《德魯納酒店》於13日迎來首播，馬上成為收視冠軍！第1集平均收視率為7.3%，最高收視率達8.7%，第2集平均收視率上升到7.6%，最高收視率達8.6%。故事情節緊湊，CG畫面精緻，一開追就停不下來。首播收視率更創下tvN歷代電視劇第4位。
劇中，李知恩飾演的女主角「張滿月」，是「德魯納酒店」的社長，外貌高傲美麗，但個性相當乖戾，有時候還會出現「反差萌」。而且，張滿月也有自己的SNS，更新的還比李知恩勤勞呢！（笑）
滿月社長與「柔弱的」男主角具燦星（呂珍九 飾），還有和德魯納酒店的員工們合照。
滿月社長其實還是個「美食部落客」，到了美食店一定要「打卡」！社長的Instagram帳號是：fullmoon.long，想看更多滿月社長的點點滴滴，記得追蹤起來～
（圖片來源：SNS、tvN《德魯納酒店》）
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