姜丹尼尔为职棒联赛开球竟遭球迷反对？ 一看原因超暖又好笑！

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姜丹尼尔将於今日下午在釜山社稷棒球场为韩国职棒联赛开球，但是身为主场的乐天Giant球迷却PO出了声明表示反对，这是为什么？

姜丹尼尔在Wanna One解散后经历了数月的空白期，近日终於解约了和LM娱乐的合约分钟，设立一人企划社KONNECT，而恢复「自由身」之后的第一个行程就是为职棒开球。

其实明星开球时粉丝经常是看完开球就走，占据大量前排座位又瞬间空出来，引起真正球迷的不满。 听闻姜丹尼尔担任开球的消息后，韩国Dc Inside姜丹尼尔Gallery中的粉丝纷纷表示一定要给大家留下正面的印象：「看完开球后把比赛也看完再走吧，守住这份礼仪」、「不要给姜丹尼尔的名字抹黑」。

然而主场球队乐天Giant的球迷们看到这些言论后，却在本月3日发出了反对声明，表示：「来自釜山的乐天球队自从今年5月22日之后就一直是倒数第一，是一只非常让人无语的球队。我们深深地担忧，怀抱远大愿景SOLO出道的釜山之子姜丹尼尔和这样的球队联系在一起这件事本身就会给姜丹尼尔带去负面的联想。 我们认为自己没有资格成为姜丹尼尔的第一个开球对象 ，所以恳请姜丹尼尔的Gallery抵制这次开球活动。 」

请问这是什么黑色幽默啦XD



不过这样看来，真的到处都是珍惜姜丹尼尔的人耶，让人感觉太暖啦！ 既然行程没有实际发生改变，就一起期待今晚的开球仪式吧~❤



（图源：DC Inside，KSD）

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