姜丹尼爾為職棒聯賽開球竟遭球迷反對？ 一看原因超暖又好笑！

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姜丹尼爾將於今日下午在釜山社稷棒球場為韓國職棒聯賽開球，但是身為主場的樂天Giant球迷卻PO出了聲明表示反對，這是為什麼？

姜丹尼爾在Wanna One解散後經歷了數月的空白期，近日終於解約了和LM娛樂的合約分鐘，設立一人企劃社KONNECT，而恢復「自由身」之後的第一個行程就是為職棒開球。

其實明星開球時粉絲經常是看完開球就走，佔據大量前排座位又瞬間空出來，引起真正球迷的不滿。 聽聞姜丹尼爾擔任開球的消息後，韓國Dc Inside姜丹尼爾Gallery中的粉絲紛紛表示一定要給大家留下正面的印象：「看完開球後把比賽也看完再走吧，守住這份禮儀」、「不要給姜丹尼爾的名字抹黑」。

然而主場球隊樂天Giant的球迷們看到這些言論後，卻在本月3日發出了反對聲明，表示：「來自釜山的樂天球隊自從今年5月22日之後就一直是倒數第一，是一隻非常讓人無語的球隊。我們深深地擔憂，懷抱遠大願景SOLO出道的釜山之子姜丹尼爾和這樣的球隊聯繫在一起這件事本身就會給姜丹尼爾帶去負面的聯想。 我們認為自己沒有資格成為姜丹尼爾的第一個開球對象 ，所以懇請姜丹尼爾的Gallery抵制這次開球活動。 」

請問這是什麼黑色幽默啦XD



不過這樣看來，真的到處都是珍惜姜丹尼爾的人耶，讓人感覺太暖啦！ 既然行程沒有實際發生改變，就一起期待今晚的開球儀式吧~❤



（圖源：DC Inside，KSD）

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