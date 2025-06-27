【韩网热门】出现在医院官方帐号里的BTS防弹少年团SUGA，韩网口碑反转！

防弹少年团成员SUGA（本名闵玧其）温暖善行曝光，近日成为话题焦点。

6月25日，首尔延世大学Severance院官方YouTube频道公开了一段关於「闵玧其治疗中心」幕后花絮影片。 SUGA为支持自闭症光谱障碍儿童青少年治疗中心建设，慷慨捐赠50亿（韩币）。 影片中，Severance医院小儿精神科的千根雅教授分享了SUGA不为人知的温情故事。

据千教授透露，SUGA於去年11月亲自拜访医院，表示希望能以音乐公益的方式贡献力量。 他积极参与名为「MIND」的音乐治疗计划，该计划旨在帮助儿童情绪恢复及提升社交能力。 当时身为社会服务替代役的SUGA，利用周末时间秘密为孩子们进行音乐课程，甚至没有透露自己是防弹少年团成员，而是以「闵玧其」的身份接近孩子们，教他们弹奏乐器、分享音乐。「闵玧其治疗中心」预计将於今年9月完工，为更多自闭症儿童提供帮助。



SUGA透过所属经纪公司表示：「过去7个月与千根雅教授一起准备节目并参与义工活动，深刻体会到音乐是表达心声、与世界沟通的重要桥梁。 能够陪伴自闭症儿童的治疗过程，是莫大的感谢与幸福。 未来也将持续为更多孩子融入社会贡献力量。」

韩国网友评论：

1. 虽然我因为其他原因脱粉了，但他以前确实一直想干这种事来著..

2. 这事做得漂亮

3. 但我觉得这种反省方式更好，艺人们总说要靠唱歌回报，靠演技回报，根本不需要这种回报，不如这样为社会做贡献 那些闯了祸就以为只要不上电视就能被原谅的人

4. 让人改观呢 会为你加油的！！

5. 真的太厉害了... 知错能改，以后继续加油

7. 好帅 原本就对大脑、精神方面很关注吧！希望这种善行能持续下去..

8. 看起来挺真诚的

9. 把以前说过的话付诸实际行动了呢

10. 虽然不喜欢你，但知道你原本就热衷慈善事业和心理领域，所以和那件事无关，觉得超帅

11. 把想做的事一件件实现的样子太帅了 会支持你的！

12. 这确实是他一直关心的主题，原本就立志於福利机构和基金会捐款，阿米们都知道，和犯错无关，绝对不是临时作秀

13. 以前说不纹身不就是因为这个类似理由吗？ 做得好就该表扬

14. 敢用本名就说明不是一次性作秀，要是只做一次的话根本不敢署名

15. 这么关心这些的人为什么要酒驾呢？ 人类真是个复杂的存在

16. 我不是粉丝，所以防弹活动与我无关。 所有人都是多面的，哪有百分百的好人，就像边闯红灯边捡垃圾才是真实人类... 不是简单捐款而是直接参与，还捐出企业级巨款本身就不容易 ，评论说原本就关心这方面，身边有病童所以很感谢

17. 据说一直有抑郁症强迫症，可能依赖酒精吧虽然大错特错，但事后能用这么真诚的方式回馈社会的艺人屈指可数..

18.人类真是多面的存在.. 这次很帅

19. 敢用本名成立中心谈何容易？ 希望能帮到困境中的人，我也捐了一点，能参与感觉更好

20. 做得好归好 请继续反省

21. 出事后为什么发假声明？ 发weverse时明明可以解释，为什么要那样对支持你的粉丝？

22. 我感觉没见过反省到这种程度的酒驾者，就算是作秀也对社会有帮助 这部份值得肯定

原文：https://theqoo.net/square/3801818500

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