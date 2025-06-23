【韩网热门】BTS防弹少年团SUGA捐50亿创建治疗中心！韩网友褒贬不一

全球超人气男团BTS成员SUGA（本名：闵玧其）与塞布兰斯医院（Severance）合作，成立专门支援自闭症光谱障碍（ASD）患者的「闵玧其治疗中心」。

该中心於6月23日在首尔西大门区济衆馆举行动工仪式，将提供语言、心理与行为治疗等全面性的儿童青少年精神健康支援。

此计划起源於SUGA去年11月与儿童精神科权威、塞布兰斯医院千根雅（音译）教授的交流。 他了解到自闭症患者需长期、个别化的治疗，而现有的短期介入方式难以应对，因此决定捐赠50亿韩币，创下延世医疗体系有史以来艺人捐款最高纪录。



SUGA并非仅止於捐款，他参与了中心「MIND」音乐社会性训练计划的开发与实践，亲自与孩子们互动、弹奏乐器，引导他们透过音乐表达情感。 实施后，孩子们的情绪与语言表达明显进步，社会性互动也显著提升。



健康中心预计今年9月完工后，将正式启动常态性治疗课程，并扩展至包括ABA行为治疗等多元方案。 千教授表示，SUGA的真诚投入为提升大众对自闭症的理解和包容性立下重要里程碑。 SUGA亦表示，希望音乐成为孩子们与世界沟通的桥梁，未来也将持续为自闭症儿童助力。

PS：早前SUGA因在服兵役期间被发现醉酒驾驶电动车而掀起舆论巨浪。

*相关内容：【综合】防弹SUGA酒驾车型存争议，酒测值太高恐吃5年牢饭！BTS情谊深厚未考虑退团

韩国网友评论：（仅搬运韩网留言，与本社立场无关）

1. 一通这种炒作，反而让人反感......

2. 捐得好，那就到此为止了，但要是想藉此捧上天，那就太没良心了

3. 不认识的人看到这新闻还以为就靠这个要回归防弹活动呢

4. 50亿哇哦...................................

5. HYBE的宣传真的太搞笑了ᄏᄏ

6. 炒作过头只会适得其反

7. 这算新闻稿吗？ 去年11月和教授讨论的事记者怎么知道？

8. 又是美谈又是美谈~~

9. 捐了50亿，这种程度的炒作也能接受ᄏᄏᄏᄏᄏ毕竟是50亿啊

10. 50亿 哇啊 好厉害

11. 看来是在洗形象吧.. 今天上午就出了好几篇文章

12. 好啦我知道了ᄏᄏᄏ

13. 唉...... 继续照顾儿童、操心中心的事情就好了，不要再做偶像了

14. 捐了50亿的话，这种炒作也可以吧，我觉得我就算有2000亿都捐不了50亿，说到底要复出还是会复出，至少能捐点钱也不错啦

15. 捐了50亿难道还不能出一篇新闻吗？ 总不能捐了50亿连篇新闻都不给吧...... 太小气了吧（但我不觉得这就能弥补什么）

16. 没有丑闻就捐款的艺人多得是

17. 捐得确实是很多，但太有目的性了

18. 我没有要美化他，但比起那些闭嘴然后说会用好行为来回报的艺人，还是稍微强点...... 所以HYBE别再过度炒作了

19. 捐了50亿不出新闻才奇怪吧

20. 这是在为复出塑造形象吗？ 那干脆退队吧

21. 这确实是美谈吧，毕竟是捐了50亿，但是前提是有那样一个背景故事

22. 很反感觉得「钱是万能的」人，完全就是赤裸裸的资本主义

23. 捐款？ 你把它当投资来看一切都合理了

24. 什么「悄悄去探望」ᄏᄏᄏ

25. 就算是为了脱罪，50亿也算厉害了ᄏᄏᄏᄏᄏ

26. 捐款很好，请继续多多捐款吧~

27. 讽刺捐款的行为又是怎么回事

28. 就是在铺垫啊ᄏᄏᄏᄏ一下子新闻就出来了

29. 关於捐50亿的新闻越多越好吧？ 让赚钱多的艺人们也看看学著点

30. 发生了什么？ 捐款这么多，评论却都这么冷淡...... 总之捐款是好事

31. 不过捐了50亿的确值得多点新闻夸夸，酒驾归酒驾，捐款归捐款，还是做得不错的，感觉是史上最大额捐款了吧

32. 有钱人连原谅都想用钱来买，这不就是最典型的例子吗

33. 虽然感觉是为了脱罪，但做得确实到位

34. 一分钱不捐就复出的那些吸毒、酒驾、性犯罪的艺人多得是，这样看他都算「善人」了ᄏᄏ 今后想复出的艺人就都捐个50亿吧，对社会起码还有点帮助

35. 哇，50亿 真厉害

原文：https://theqoo.net/square/3797677156

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