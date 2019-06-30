韩剧 7月大爆剧，14 部新韩剧将席卷这一季热夏！

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各位追剧的剧饭们，不要以为SBS、MBC 调整了月火剧时段，每周就减少韩剧播出，说不定还会出现选择困难症状呢。

7月有翻拍美剧、医疗、穿越、古代、恐怖悬疑、心理惊悚、青春校园、甚至有月火新韩综等等，多元题材，认君挑选。数了下，7月份竟然有14部新韩剧要上档，加上SBS暂停月火迷你剧，播出限定夏季月火综艺实境节目，等於原迷你剧时段又多了综艺节目可以选择。整理了各剧资讯，方便参考。

※ 月火剧 ※

7/1 tvN 《60天，指定幸存者》16集

接档《Abyss》，改编自美剧《指定幸存者》，由《金秘书为何那样》共同导演柳钟善、与《成均馆绯闻》作家金泰姬合作打造。池珍熙、裴宗玉、金奎吏、李俊赫主演。讲述总统国政演说当天发生恐怖攻击，总统及众多内阁成员不幸丧命，继承顺位排行第12位的环境部长官朴武振，代行总统职权60天，在各种阴谋中保护家人和国家的故事。



7/22 JTBC 《18岁的瞬间》 16集

接档《风在吹》，邕圣佑、金香起、姜其永 等主演。由申娜妍导演、及《学习之神》、《Brain》、《完美的妻子》作家尹景雅联手合作。讲述了哪怕是一件毫不起眼的小事都会牵动各种思绪的18岁年轻人的点点滴滴，用最真实的内心躁动激发观众们的共鸣，进而描绘出年少的青春、感性故事。



7/29 MBC《Welcome2 life》

接档《检法男女2》，郑智薰、林智妍、郭时阳主演。浪漫奇幻律师剧，讲述擅长钻法律漏洞的律师发生事故进入平行时空的另一个世界所发生的心灵成长故事。《让女人哭泣》导演金根勋执导、作家柳熙京执笔。截至整理资讯时，还没有很多的正式新闻宣传报导，这部剧按之前的报导好像也是MBC的最后一部月火迷你剧。后面还会有新消息出来。



7/29 KBS2 《让我聆听你的歌》

接档《Perfume/香水》，是部神秘爱情喜剧，改编自教保文库独家连载馆的著作《我会让你睡觉 》，延宇振、金世正、宋再临、芝妍主演。讲述失去发生杀人案件「那天」全部记忆的定音鼓手，遇到奇怪的音痴男后找回遗失真相的爱情故事。由作家金敏珠执笔，独幕剧《皮诺丘的鼻子》的节目总监李贞美执导。



◎ 另，由於SBS电视台调整了月火播出内容，暂时停播迷你剧。将播出夏季限定综艺节目，预定上档《同床异梦2 ：你是我的命运》、《燃烧的青春》，7/22 才是李瑞镇、李升基、朴娜莱的《小森林》首播日期。

※ 水木剧 ※

7/10 MBN 《Level Up》12集

成勋、韩宝凛主演。由金相佑导演执导，金东奎编剧执笔。内容描写救活率100%的企业结构调整专家安丹特(成勋 饰)和电玩宅女「申妍华」(韩宝凛 饰)，一起拯救生意跌落谷底的游戏公司，孤军奋斗的浪漫喜剧故事。



7/17 SBS 《侦探医生》32集

接档《绝对达令》，朴真熙、奉太奎、李己雨、朴智英主演。由SBS纪录片《想知道真相》导演朴俊宇和作家宋允熙联手打造。讲述当「死亡并不是自然现象而是人为要素，并不是事后治疗而需要事前预防」时候出现的侦探医生。揭露不分理由，不问对象，有著无限波及效果的产业灾害、人为环境灾害、职业病的真相。



7/17 KBS2《Justice》32集

接档《仅此一次的爱情》，孙贤周、崔振赫、NaNa、朴成勋主演。改编自2017网路人气作家张昊网路小说的同名作品，由《学校2017》作家郑灿美和KBS《仲夏夜之梦》导演赵雄共同打造。描述因不当金权交易而失去家人的律师，和燃起复仇之火像恶魔一样的男人交易后所展开的故事。



7/17 MBC 《新入史官具海玲》32集

接档《春夜》，车银优、申世景、朴基维、李知勋、朴智贤 主演。讲述在动荡的19世纪初期受到性别歧视的女士们为力图改变「男女有变，贵贱之分」这一封建思想所谓恒久真理的社会价值观，也是实习女史官们的宫廷生存记以及桃源大君李林和具海玲的爱情故事。由《大祖王建》导演姜一修执导；《所罗门的伪证》作家金浩秀执笔。



7/17 OCN 《临时制先生》 16集

接档《救救我2》，尹钧相、琴世禄 、李浚荣、崔有华 主演。是一部校园恐怖悬疑剧，由《Frost医生》导演成勇日执导，作家张洪哲执笔。描述校园其实与真实社会无异、充满青少年犯罪事件，却因为犯罪者未成年而受到轻罚的故事。



7/31 tvN 《当恶魔呼喊你的名字时》16集

接档《WWW：请输入检索词》，郑敬淏、朴诚雄、李伊、李雪等主演。由《Circle：相连的世界》导演闵镇基、《回来吧大叔》作家卢惠英合作。以歌德的《浮士德》为模型，描述将灵魂卖给恶魔的年轻明星作曲家（郑敬淏饰），为了延长合约，需要再交给恶魔其他人的灵魂买卖合同，因此展开了一连串探讨人性且神秘的奇幻爱情故事。



※ 金土剧 ※

7/19 SBS 《医生耀汉》40集

接档 《绿豆花》，池晟、李世荣、李奎炯 主演。由《清潭洞爱丽丝》、《海德基尔与我》作家金智允，和《皮诺丘》《虽然30但仍17》导演赵秀沅合作打造。是一部以「痛症医学科医生」和「安乐死争议」为背景的医学剧，因不明原因的急性、慢性疼痛而受苦的患者们的故事，并描写了寻找神秘疼痛原因的过程。



7/26 JTBC 《Melo体质》16集

接档《辅佐官》，翻拍自李秉宪导演的电影作品《二十行不行》，电视版本为女生版本，千玗嬉、全汝彬、韩芝恩、孔明、安宰洪主演。讲述30岁闺蜜们的烦恼、恋爱、日常的喜剧。



※ 周末剧 ※

7/6 OCN 《Watcher》16集

接档周末剧《Voice3》，韩石圭、金贤珠、徐康俊主演。由《秘密森林》、《阿尔罕布拉宫的回忆》导演安吉镐 与《Good Wife》作家韩相云携手合作。描述因一场悲剧事故而人生陷入黑暗的三个男女，成为警察内部腐败调查小组的成员后，看他们如何揭露权力黑暗真相，是一部心理惊悚剧。



7/13 tvN 《德鲁纳酒店》 16集

接档《阿斯达年代记》第一、二部曲，李知恩（IU）、吕珍九 主演。由《当你沉睡时》的导演吴忠焕与《我女友是九尾狐》、《主君的太阳》、《和游记》等作品的洪氏姊妹，洪贞恩、洪美兰作家合作打造。讲述在繁华的韩国首尔市中心，拥有陈旧外观的「德鲁纳酒店」，只向无法离开的灵魂们展示其华丽的真面目的点点滴滴。



20190628

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