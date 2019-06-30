囤貨清單！ 韓國大創DAISO 2019上半年最暢銷商品TOP 5 NU'EST黃旼炫、VIXX LEO化身瑞典伯爵，玫瑰+制服誘惑太迷人了~！ BTS防彈少年團作品氣勢持久 盤踞告示牌主榜已滿 10 週！ 女隊友的男友力！ 第一時間保護成員不走光 國家的PICK！EXO出席青瓦台國宴，送給川普女兒親筆簽名專輯！ 送走《阿宮》兩位前妻後…這次是未婚妻！徐智慧有望加盟tvN新劇《愛的迫降》與玄彬、孫藝珍合作 真的是太可愛啦！愛豆「撞臉」小動物：沒有最萌只有更萌～ 宇宙少女前進日本 8 月首度舉行巡迴演唱會！ 韓國玩樂新體驗：夏夜在漢江邊吃雞啤看電影！ 關注香港「反送中」群眾的韓國藝人：金義聖、金晶恩 重溫BTS防彈少年團的真男人魅力！〈 Boy in Luv 〉MV 破三億 當爸還是一樣嗨！god 朴俊炯將辦慶生見面會 I❤BTS！防彈少年團的全球明星收割之路XD 超可愛！韓國GS25推出《Toy Story》小風扇：胡迪&巴斯光年全都有！ 池昌旭IG更新，上傳『變臉男人味』影片超有趣 韓劇 7月大爆劇，14 部新韓劇將席捲這一季熱夏！ 台灣最好吃美食之一！韓國儂特利推出期間限定《比臉大的炸雞排》啦！ BTS防彈少年團柾國自曝胎夢：大黑豬帶著7隻小豬的故事是誰說的呢XD 嘻哈詩人EPIK HIGH擊掌簽名有求必應：我們每年都要來台灣！

各位追劇的劇飯們，不要以為SBS、MBC 調整了月火劇時段，每週就減少韓劇播出，說不定還會出現選擇困難症狀呢。

7月有翻拍美劇、醫療、穿越、古代、恐怖懸疑、心理驚悚、青春校園、甚至有月火新韓綜等等，多元題材，認君挑選。數了下，7月份竟然有14部新韓劇要上檔，加上SBS暫停月火迷你劇，播出限定夏季月火綜藝實境節目，等於原迷你劇時段又多了綜藝節目可以選擇。整理了各劇資訊，方便參考。

※ 月火劇 ※

7/1 tvN 《60天，指定倖存者》16集

接檔《Abyss》，改編自美劇《指定倖存者》，由《金秘書為何那樣》共同導演柳鍾善、與《成均館緋聞》作家金泰姬合作打造。池珍熙、裴宗玉、金奎吏、李俊赫主演。講述總統國政演說當天發生恐怖攻擊，總統及眾多內閣成員不幸喪命，繼承順位排行第12位的環境部長官朴武振，代行總統職權60天，在各種陰謀中保護家人和國家的故事。



7/22 JTBC 《18歲的瞬間》 16集

接檔《風在吹》，邕聖祐、金香起、姜其永 等主演。由申娜妍導演、及《學習之神》、《Brain》、《完美的妻子》作家尹景雅聯手合作。講述了哪怕是一件毫不起眼的小事都會牽動各種思緒的18歲年輕人的點點滴滴，用最真實的內心躁動激發觀眾們的共鳴，進而描繪出年少的青春、感性故事。



7/29 MBC《Welcome2 life》

接檔《檢法男女2》，鄭智薰、林智妍、郭時暘主演。浪漫奇幻律師劇，講述擅長鑽法律漏洞的律師發生事故進入平行時空的另一個世界所發生的心靈成長故事。《讓女人哭泣》導演金根勛執導、作家柳熙京執筆。截至整理資訊時，還沒有很多的正式新聞宣傳報導，這部劇按之前的報導好像也是MBC的最後一部月火迷你劇。後面還會有新消息出來。



7/29 KBS2 《讓我聆聽你的歌》

接檔《Perfume/香水》，是部神秘愛情喜劇，改編自教保文庫獨家連載館的著作《我會讓你睡覺 》，延宇振、金世正、宋再臨、芝妍主演。講述失去發生殺人案件「那天」全部記憶的定音鼓手，遇到奇怪的音痴男後找回遺失真相的愛情故事。由作家金敏珠執筆，獨幕劇《皮諾丘的鼻子》的節目總監李貞美執導。



◎ 另，由於SBS電視台調整了月火播出內容，暫時停播迷你劇。將播出夏季限定綜藝節目，預定上檔《同床異夢2 ：你是我的命運》、《燃燒的青春》，7/22 才是李瑞鎮、李昇基、朴娜萊的《小森林》首播日期。

※ 水木劇 ※

7/10 MBN 《Level Up》12集

成勳、韓寶凜主演。由金相佑導演執導，金東奎編劇執筆。內容描寫救活率100%的企業結構調整專家安丹特(成勳 飾)和電玩宅女「申妍華」(韓寶凜 飾)，一起拯救生意跌落谷底的遊戲公司，孤軍奮鬥的浪漫喜劇故事。



7/17 SBS 《偵探醫生》32集

接檔《絕對達令》，朴真熙、奉太奎、李己雨、朴智英主演。由SBS紀錄片《想知道真相》導演朴俊宇和作家宋允熙聯手打造。講述當「死亡並不是自然現象而是人為要素，並不是事後治療而需要事前預防」時候出現的偵探醫生。揭露不分理由，不問對象，有著無限波及效果的產業災害、人為環境災害、職業病的真相。



7/17 KBS2《Justice》32集

接檔《僅此一次的愛情》，孫賢周、崔振赫、NaNa、朴成勳主演。改編自2017網路人氣作家張昊網路小說的同名作品，由《學校2017》作家鄭燦美和KBS《仲夏夜之夢》導演趙雄共同打造。描述因不當金權交易而失去家人的律師，和燃起復仇之火像惡魔一樣的男人交易後所展開的故事。



7/17 MBC 《新入史官具海玲》32集

接檔《春夜》，車銀優、申世景、朴基維、李知勳、朴智賢 主演。講述在動盪的19世紀初期受到性別歧視的女士們為力圖改變「男女有變，貴賤之分」這一封建思想所謂恆久真理的社會價值觀，也是實習女史官們的宮廷生存記以及桃源大君李林和具海玲的愛情故事。由《大祖王建》導演姜一修執導；《所羅門的偽證》作家金浩秀執筆。



7/17 OCN 《臨時制先生》 16集

接檔《救救我2》，尹鈞相、琴世祿 、李濬榮、崔有華 主演。是一部校園恐怖懸疑劇，由《Frost醫生》導演成勇日執導，作家張洪哲執筆。描述校園其實與真實社會無異、充滿青少年犯罪事件，卻因為犯罪者未成年而受到輕罰的故事。



7/31 tvN 《當惡魔呼喊你的名字時》16集

接檔《WWW：請輸入檢索詞》，鄭敬淏、朴誠雄、李伊、李雪等主演。由《Circle：相連的世界》導演閔鎮基、《回來吧大叔》作家盧惠英合作。以歌德的《浮士德》為模型，描述將靈魂賣給惡魔的年輕明星作曲家（鄭敬淏飾），為了延長合約，需要再交給惡魔其他人的靈魂買賣合同，因此展開了一連串探討人性且神祕的奇幻愛情故事。



※ 金土劇 ※

7/19 SBS 《醫生耀漢》40集

接檔 《綠豆花》，池晟、李世榮、李奎炯 主演。由《清潭洞愛麗絲》、《海德基爾與我》作家金智允，和《皮諾丘》《雖然30但仍17》導演趙秀沅合作打造。是一部以「痛症醫學科醫生」和「安樂死爭議」為背景的醫學劇，因不明原因的急性、慢性疼痛而受苦的患者們的故事，並描寫了尋找神秘疼痛原因的過程。



7/26 JTBC 《Melo體質》16集

接檔《輔佐官》，翻拍自李秉憲導演的電影作品《二十行不行》，電視版本為女生版本，千玗嬉、全汝彬、韓芝恩、孔明、安宰洪主演。講述30歲閨蜜們的煩惱、戀愛、日常的喜劇。



※ 週末劇 ※

7/6 OCN 《Watcher》16集

接檔週末劇《Voice3》，韓石圭、金賢珠、徐康俊主演。由《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》導演安吉鎬 與《Good Wife》作家韓相雲攜手合作。描述因一場悲劇事故而人生陷入黑暗的三個男女，成為警察內部腐敗調查小組的成員後，看他們如何揭露權力黑暗真相，是一部心理驚悚劇。



7/13 tvN 《德魯納酒店》 16集

接檔《阿斯達年代記》第一、二部曲，李知恩（IU）、呂珍九 主演。由《當你沉睡時》的導演吳忠煥與《我女友是九尾狐》、《主君的太陽》、《和遊記》等作品的洪氏姊妹，洪貞恩、洪美蘭作家合作打造。講述在繁華的韓國首爾市中心，擁有陳舊外觀的「德魯納酒店」，只向無法離開的靈魂們展示其華麗的真面目的點點滴滴。



20190628

包子_昕@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞