南韩最勇女主播！直播中冷汗直流却苦撑20多分钟播报

韩国MBN电视台的8点新闻女主播金柱夏（译），顶著一头俐落短发并拥有圆滚滚的大眼睛，播报新闻时的语调也相当严谨正式，不过在6月19日晚间进行8点新闻直播时，突然冷汗直流，20多分钟后也由同事接手播报，令大家关心起她的身体状况。
金柱夏主播在19日晚间播出MBN的晚间8点新闻时，一开始大家并无看出什么异状，她先是宣读了今日的多则重点新闻标题，表情也无特别之处。
先是播报了许多重要的国际外交等新闻之后，约莫6分钟开始她的脖子出现了一些反光，原来是冒汗的感觉。
不过到了9分多钟的时候，在现场灯光的照射之下，所有观众都能够明显地看到她脸上以及脖子上满满的都是汗水，并且说话时开始有一点点中气不足，但脸部表情依旧相当优雅，连眉头都没有皱一下。
下一段很明显看见金柱夏主播擦去了汗水再度播报，又撑了一段时间，并且韩国的新闻并非只坐著播报，只见她或站或坐，期间还会移动位置与角度，终於到20分钟，播出第13则新闻时，她可能已无法继续播报下去，才由下一位男主播接替她。
而发生这个事件后的隔一天，金柱夏重回主播台，更向所有观众正式致歉，「很抱歉昨日没能完整播报完新闻，也很抱歉让大家担心了。有句话说“越急的事就越要咬紧牙关”，今后会小心不再发生这样的事情。」事后她接受媒体访问，直呼当时感受到急性腹痛并冷汗直流，也几乎快要晕过去，后来就恢复了，也提到这是她难以想像的事情，在她成为新闻人22年以来从没遇过这样的情况。
MBN电视台隔日也表示，金柱夏主播的身体状况没有太大异常，只是当日在直播时突然急性腹痛而由另一位韩成元主播接续她播报新闻。金柱夏主播在1997年加入MBC电视台，於2015年的7月起转换跑道至MBN电视台并从当时开始担任MBN《NEWS8》的主播。
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