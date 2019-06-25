南韓最勇女主播！直播中冷汗直流卻苦撐20多分鐘播報

韓國MBN電視台的8點新聞女主播金柱夏（譯），頂著一頭俐落短髮並擁有圓滾滾的大眼睛，播報新聞時的語調也相當嚴謹正式，不過在6月19日晚間進行8點新聞直播時，突然冷汗直流，20多分鐘後也由同事接手播報，令大家關心起她的身體狀況。
金柱夏主播在19日晚間播出MBN的晚間8點新聞時，一開始大家並無看出什麼異狀，她先是宣讀了今日的多則重點新聞標題，表情也無特別之處。
先是播報了許多重要的國際外交等新聞之後，約莫6分鐘開始她的脖子出現了一些反光，原來是冒汗的感覺。
不過到了9分多鐘的時候，在現場燈光的照射之下，所有觀眾都能夠明顯地看到她臉上以及脖子上滿滿的都是汗水，並且說話時開始有一點點中氣不足，但臉部表情依舊相當優雅，連眉頭都沒有皺一下。
下一段很明顯看見金柱夏主播擦去了汗水再度播報，又撐了一段時間，並且韓國的新聞並非只坐著播報，只見她或站或坐，期間還會移動位置與角度，終於到20分鐘，播出第13則新聞時，她可能已無法繼續播報下去，才由下一位男主播接替她。
而發生這個事件後的隔一天，金柱夏重回主播檯，更向所有觀眾正式致歉，「很抱歉昨日沒能完整播報完新聞，也很抱歉讓大家擔心了。有句話說“越急的事就越要咬緊牙關”，今後會小心不再發生這樣的事情。」事後她接受媒體訪問，直呼當時感受到急性腹痛並冷汗直流，也幾乎快要暈過去，後來就恢復了，也提到這是她難以想像的事情，在她成為新聞人22年以來從沒遇過這樣的情況。
MBN電視台隔日也表示，金柱夏主播的身體狀況沒有太大異常，只是當日在直播時突然急性腹痛而由另一位韓成元主播接續她播報新聞。金柱夏主播在1997年加入MBC電視台，於2015年的7月起轉換跑道至MBN電視台並從當時開始擔任MBN《NEWS8》的主播。
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