池晟新剧《医生耀汉》最新预告公开，全新三人组合引发期待～！

【最新预告】《认识的妻子》《被告人》池晟、《和游记》《成为王的男人》李世荣、《机智牢房生活》《Life》李奎炯，这个首播一定要追看一下的啊！
SBS全新金土剧《医生耀汉》（의사요한／每周五、六播出）公开了池晟、李世荣、李奎炯三位主演出席台词排练的现场练习照，也在近期公开了最新人物预告。
＊原名《Doctor Room》（닥터룸）、《痛症医生车耀汉》（통증의사 차요한），现预告确定为《医生耀汉》（의사요한）。
《医生耀汉》是一部围绕「痛症医学科医生」和「安乐死争议」的医学剧，讲述因不明原因的急性、慢性疼痛而受苦的患者们的故事，并描写了寻找神秘疼痛原因的过程。
池晟饰演麻醉痛症医学系教授「车耀汉」，他不是天才而是天才医生。患者从进入诊疗室到就座，10秒便能了解并掌握患者的身体状况，因此被称为「Doctor 10秒」的最年轻教授和最受期待的医生。拥有令人无法讨厌的傲慢，和没有丝毫误差的正确判断力。（下图：《认识的妻子》韩志旼为池晟送上应援车，池晟在IG上写说好想她~谢谢她~）
▼最新男主人公预告：「那些在生死边缘徘徊的人们，我都能够一眼看透。」
李世荣饰演麻醉痛症科的住院医师「姜诗英」，轻松考上医学院并一直在大学里保持成绩第一的天才的实力派；李奎炯饰演刑事检察官「孙石基」，不妥协於任何违反法律的原则主义者，是一个把实现正义视为最高目标的大韩民国检察官。
由《清潭洞爱丽丝》《海德基尔与我》金智允作家，和《皮诺丘》《虽然30但仍17》的赵秀沅导演合作打造，将在7月19日（五）首播。
（图自：官方剧照／SBSNOW）
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