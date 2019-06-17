太妍患上忧郁症？！ 久违更新IG发黑图：「药物治疗中」

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太妍这次讲话的语气都有点低落，希望她没事才好啊！

昨日，太妍在IG上通过限时动态回答网友提问，这也是她在本月1日PO图之后，时隔半个多月第一次更新IG，但内容却让人更加担心她......



网友：最近过的好吗？

太妍：不好。

网：姐姐，《Taengu TV》什么时候才会更新呢？

泰：难讲哦，也许要无限延期了。

网：姐姐如何克服低潮期？

泰：不太会克服，就在低潮中生活。

网：为什么最近IG没有新照片了T^T不会是有什么事吧？

泰：演唱会之后就没有拍。



有网友担心是工作方面的事令她困扰，於是询问：

网：SM又折磨你了吗？ 真让人生气！

泰：哪里还有比得上SM的公司啦。 非常感谢呢。 hhh。



网：要辞职吗？

泰：不，要努力生活才是。



最后，太妍坦言说，原来最近她生病了......

网：即使不更新IG也没关系，这样通过限时动态告诉大家你的消息也很好。

泰：这段时间有点生病了。 请理解我没有动作的原因。 谢谢。 对不起。



这时居然有网友用很不客气的语气问：「躁郁症吗？ 啧啧。 」太妍写了很长一段：「不，我是因为忧郁症而难受。 有好好接受药物治疗、努力康复。 不管是躁郁症还是忧郁症，都请不要投以太尖锐的视线，也没什么好『啧啧』的。 大家都是生病的患者。 」



还有人讲什么：「都30岁了，该懂点事了吧。 」太妍则是回：「不管30还是40都一样。 」



当然也有粉丝表达了对她的关心和支援：

网：我会等你的❤

泰：我会努力的，谢谢❤



网：太妍是一直给我安慰的、珍重的人，但我却无法给姐姐安慰，好难过。 爱你。

泰：才不是呢，真的很给我安慰。 所以才来跟大家聊天，我也很依靠大家呢。 谢谢你。



有网友问她还会不会再做IG直播了，泰妍表示好一些之后会再跟大家沟通的。



看到泰妍这样真的好心疼，希望她快点好起来...... 加油啊！





（图源：太妍IG）

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