因B.I购买毒品争议扩散！Rapper Bewhy无辜受到牵连，IG发文：「我这辈子都没见过毒品！」
明星 2019年6月13日 星期四11:00 Yuan
昨日，韩国媒体「DISPATCH」报导，B.I（金韩彬）涉嫌吸毒。
他也透过IG发文表示：「曾经一段时间因为太痛苦和难受，想依赖不应该不该关心的东西这是事实，但也因为害怕最终没能去做。」（延伸阅读：B.I透过IG发文道歉并否认吸毒！因不洽当行为引起争议：「我会虚心反省我的错误，从组合里退出！」）
Rapper Bewhy的韩文「비와이」因为和B.I的「비아이」非常相似，因此遭到不少误会。Bewhy透过IG限时动态发文「我是Bewhy」，还截图实时搜索「Bewhy 毒品」并打上问号写著「我这辈子都没见过毒品」，甚至附上「税务缴纳已经正常处理」的截图。
这也让不少网友表示：「真的有点无辜」、「Bewhy超正直的」、「竟然还有缴税证明」、「太幽默了」等等。而Bewhy曾在《Show Me The Money5》获得冠军，也将作为《Show Me The Money8》的制作人。
（图：KSD、IG@shxxbi131、IG@bewhy.meshasoulja、Mnet）
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