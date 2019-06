粉丝求快离开YG娱乐!李夏怡&乐童音乐家&WINNER合约期满还要等多久? 《拥月》、《无理的前进》笑眼OPPA「李源根」今日低调入伍~! 东方神起 U-Know 允浩首度只身发片 〈True Colors〉横扫海内外排行榜! 梁铉锡被疑曾安排律师帮B.I翻供!警方计划重新调查B.I吸毒嫌疑 乐童音乐家、李遐怡与YG娱乐合约到期分别是2021年、2023年!网友:「到期了就赶紧走吧!」 女团(G)I-DLE确定本月26日回归,今日将进行MV拍摄~ BTS防弹少年团出道6周年! Jimin为粉丝送上自制影片礼物 因B.I购买毒品争议扩散!Rapper Bewhy无辜受到牵连,IG发文:「我这辈子都没见过毒品!」 iKON将以6人形式进行日本巡演 终於重新等到了I.O.I! 9人重组全新亮相,全昭弥&俞琏静遗憾缺席 《极恶对决》金武烈为与马东石平起平坐增重15公斤 从《她的私生活》到《0.0赫兹》 郑元昌可塑性高表现出色 Super Junior晟敏被要求退队后首次曝近况:纪念瘦身5kg 【旅游资讯】汉江公园露天游泳池&游乐场月底开放!最低1000元韩币入场 又一家台湾味在首尔:众所期待的珍煮丹来了! VIXX 主唱 Leo 只身回归在即 最新主打歌预告片大展性感魅力! YG:对旗下艺人每隔2个月进行一次毒检!韩网民:我们不信 BTS防弹少年团哥哥们镜头下的田柾国:这也太好哭了吧~

昨日,韩国媒体「DISPATCH」报导,B.I(金韩彬)涉嫌吸毒。

他也透过IG发文表示:「曾经一段时间因为太痛苦和难受,想依赖不应该不该关心的东西这是事实,但也因为害怕最终没能去做。」(延伸阅读:B.I透过IG发文道歉并否认吸毒!因不洽当行为引起争议:「我会虚心反省我的错误,从组合里退出!」)



Rapper Bewhy的韩文「비와이」因为和B.I的「비아이」非常相似,因此遭到不少误会。Bewhy透过IG限时动态发文「我是Bewhy」,还截图实时搜索「Bewhy 毒品」并打上问号写著「我这辈子都没见过毒品」,甚至附上「税务缴纳已经正常处理」的截图。



这也让不少网友表示:「真的有点无辜」、「Bewhy超正直的」、「竟然还有缴税证明」、「太幽默了」等等。而Bewhy曾在《Show Me The Money5》获得冠军,也将作为《Show Me The Money8》的制作人。



(图:KSD、IG@shxxbi131、IG@bewhy.meshasoulja、Mnet)

