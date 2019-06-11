【有片】至亲李升基自带「李瑞镇翻译机」？傲娇哥哥表示：「我也好奇答案是什么」 引发爆笑
综艺 2019年6月11日 星期二11:06 JiaJia
虽然外表看起来有点高冷，但内心超级温暖啊～ #李瑞镇 #家师父一体
李瑞镇於2日、9日出演SBS综艺节目《家师父一体》，与李升基、李相仑、梁世炯、陆星材等人一同前往日本青森。此次，李瑞镇不是作为「师父」出演，而是以「旅行伴侣」的身分出现。旅途中，李瑞镇展现「傲娇」的一面，虽然嘴巴上说著「不太愿意」的话，但还是会默默执行任务、做反应。贴心的他在录制时还照顾了节目组，请大家吃冰淇淋；结束旅途前也亲自为弟弟们准备礼物，让大伙相当感动。
李瑞镇的至亲李升基，在此次的「假期作业」中选择了与李瑞镇有关的主题，那正是「探究李瑞镇」、自栩拥有「李瑞镇翻译机」，并宣称：「只要有这个，百分之百可以掌握李瑞镇！」听完题目后，李瑞镇不禁表示：「我也好奇答案是什么」，引发爆笑。
题目依序为「你最近在做什么？」、「你疯了吗？」、「够了，现在」，看起来毫不示弱和直率的句子，多少让听者会有种「嗯？？？」的感觉，其实，李瑞镇的真心是…「好久不见了，过的好吗？」、「我该做什么？」、「今天真的谢谢了」等，充满温暖的回应。通过李升基的说明，相信节目组与大家都明白李瑞镇的心了～
（图片、影片来源：SBS《家师父一体》）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论