SJ 全员回归前的另一惊喜 艺声下周发行新专辑！
KPOP 2019年6月10日 星期一12:43 施乃琪
继圭贤后，Super Junior 主唱艺声也将只身回归，今年对 ELF 来说真的很幸福呢！
Label SJ 今天（10 日）上午宣布艺声将於 18 日带著第三张个人迷你专辑〈Pink Magic〉回归，并公开了首波概念照。配合新专辑的名称，艺声难得将头发染成了浪漫的干燥花粉色。
〈Pink Magic〉将以 “Pink” 和 “Magic” 两种版本发行专辑，呈现出清爽开朗的氛围。
随著艺声的第一波画报曝光，接下来 Label SJ 也会陆续公开更多画报及预告影片。
早在 2016 年正式推出首张个人专辑〈Here I Am〉，艺声便已透过团体专辑中的个人作品、电视剧 OST、音乐节目⋯⋯等管道展现过特色十足的感性歌声，不久前则在日本也发行了首张正规专辑〈STORY〉。很好奇这一次艺声会如何将 “Pink Magic” 融入音乐中，期待他的回归罗！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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