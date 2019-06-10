SJ 全員回歸前的另一驚喜 藝聲下週發行新專輯！
KPOP 2019年6月10日 星期一12:43 施乃琪
繼圭賢後，Super Junior 主唱藝聲也將隻身回歸，今年對 ELF 來說真的很幸福呢！
Label SJ 今天（10 日）上午宣布藝聲將於 18 日帶著第三張個人迷你專輯〈Pink Magic〉回歸，並公開了首波概念照。配合新專輯的名稱，藝聲難得將頭髮染成了浪漫的乾燥花粉色。
〈Pink Magic〉將以 “Pink” 和 “Magic” 兩種版本發行專輯，呈現出清爽開朗的氛圍。
隨著藝聲的第一波畫報曝光，接下來 Label SJ 也會陸續公開更多畫報及預告影片。
早在 2016 年正式推出首張個人專輯〈Here I Am〉，藝聲便已透過團體專輯中的個人作品、電視劇 OST、音樂節目⋯⋯等管道展現過特色十足的感性歌聲，不久前則在日本也發行了首張正規專輯〈STORY〉。很好奇這一次藝聲會如何將 “Pink Magic” 融入音樂中，期待他的回歸囉！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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